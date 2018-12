Paderborn (WB). Nach vier Niederlagen in Folge hat die U21 des SC Paderborn zum Rückrundenauftakt ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 8:1-Sieg gegen Eintracht Rheine beendete der SCP seine Negativserie auf eindrucksvolle Art und Weise. Im Gespräch mit Redakteur Peter Klute zieht Trainer Michél »Mitch« Kniat (33) seine Winterbilanz.

Herr Kniat, einen besseren Zeitpunkt für den höchsten Saisonsieg hätte es wohl nicht geben können, oder?

Mitch Kniat: Nein, das war ein extrem guter Zeitpunkt. Genau das war auch mein Ansatz nach der 0:2-Heimniederlage und der ganz schwachen Leistung eine Woche zuvor gegen Westfalia Herne. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir von Glück reden können, vor Weihnachten noch ein Spiel zu haben. Ich wusste, dass meine Mannschaft Charakter hat, die Spieler sich nicht so aus dem Jahr verabschieden wollen und noch mal alles raushauen. Deshalb bin ich sehr glücklich, jetzt können wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen und die Seele ein wenig baumeln lassen. Das war ein optimaler Abschluss für uns, allerdings dürfen wir auch die vier Niederlagen am Stück davor nicht vergessen und nicht verschweigen, dass nicht alles perfekt gelaufen ist.

Sie sprechen es an. Wie fällt Ihr Fazit der bisherigen Saison insgesamt aus?

Kniat: Wie zu erwarten war, gab es viele Hochs und Tiefs. Positiv war, dass wir von keinem Gegner abgeschlachtet worden sind und es nur gegen Herne ein extrem schwaches Spiel gegeben hat. Von der Leistung hat die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison insgesamt einen Schritt nach vorne gemacht, allerdings hätten wir schon den einen oder anderen Punkt mehr haben können oder sogar müssen. Wir haben einige Spiele in den letzten Minuten verloren, das ist bitter. Insgesamt bin ich mit dem Verlauf aber zufrieden, denn man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft im Sommer noch mal deutlich verjüngt worden ist. Wir haben teilweise mit Teams begonnen, die im Schnitt 19,2 oder 19,4 Jahre alt waren. So gesehen haben die Jungs das schon gut gemacht.

Wie wichtig ist es für das Konzept des SC Paderborn, dass die U21 in der Oberliga bleibt?

Kniat: Die Liga ist für den Verein brutal wichtig. Ich denke, die Oberliga ist die unterste Grenze, wenn es darum geht, einen Profi nach einer Verletzung zurückzuführen oder als Sprungbrett für die jungen Spieler, die es nicht auf Anhieb in die 2. Liga schaffen. In der Oberliga können sich die Talente im Seniorenfußball gut weiterentwickeln.

Es sind nur drei Punkte zu einem Abstiegsplatz. Haben Sie Zweifel, dass die Mannschaft den Klassenerhalt nicht schafft?

Kniat: Absolut keine. Null komma null. Ich bin ebenso davon überzeugt, dass die Rückrunde erfolgreicher wird als die Hinrunde. Das war schon in der Vorsaison so, weil die Jungs einfach sehr gut aus ihren Fehlern lernen. Außerdem testen wir in der Wintervorbereitung gegen Regionalligisten wie Aachen, Wuppertal, Oldenburg oder Hannover 96 II. Freundschaftsspiele gegen solch hochkarätige Gegner waren auch vor einem Jahr der Schlüssel für eine starke Restsaison.

Welchem Spieler aus Ihrem Kader trauen Sie es in Zukunft zu, bei den Profis in der 2. Liga zu spielen?

Kniat: Ich möchte da keine Namen nennen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere es packt. Das Potenzial und die Ansätze sind da, was fehlt, ist die Konstanz. Aber das ist in dem Alter normal.

Wie schwer trifft Sie das Saison-Aus von Leon Fesser?

Kniat: Es ist ja nicht nur Leon alleine, der uns monatelang fehlt. Auch Torwart Leon Brüggemeier hat einen Kreuzbandriss. Die Schambeinentzündungen von Olivér Schindler und Sascha Heil sind ebenfalls langwierig. Teilweise bestand unser Kader am Wochenende nur aus 14 Spielern.

Bedeutet die dünne Personaldecke, dass Sie im Winter nachlegen?

Kniat: Auf jeden Fall halten wir Augen und Ohren offen. Ein neuer Stürmer würde uns schon helfen, aber wir müssen sehen, ob der Etat Neuverpflichtungen zulässt.

Wer ist für Sie der Spieler der Hinrunde?

Kniat: Mustafa Dogan, den wir zurückgeholt haben, hat uns sehr gut getan. Er hat sich zu einem echten Führungsspieler entwickelt. Und natürlich Dardan Karimani, der die meisten Tore erzielt und die meisten Vorlagen gegeben hat. Er trug teilweise auch die Kapitänsbinde, nimmt mehr Verantwortung und hat keine Flausen mehr im Kopf.

Ihr Vertrag läuft im Sommer aus. Gab es schon Gespräche?

Kniat: Die Gespräche laufen und sind sehr gut. Ich fühle mich hier pudelwohl. Der Verein ist für mich ein Glücksgriff und ich denke, dass wir uns da in nächster Zeit auf eine weitere Zusammenarbeit einigen werden. Ich möchte im nächsten Jahr auch gerne den Fußballlehrer machen. Die Bewerbung geht bald raus und ich hoffe, dass mich der SC Paderborn dabei unterstützt.

Während der Hinrunde hat Ihr Co-Trainer Christopher John den SCP verlassen und ist zum englischen Zweitligisten Norwich City gewechselt. Wie schwer wiegt der Verlust und wird sein Posten neu besetzt?

Kniat: Es gibt ein, zwei Optionen für den Sommer, aber bislang haben wir die Lücke ganz gut geschlossen. Es ist aber keine Frage, dass der Weggang von Johnny für uns sehr schade und ein großer Verlust war. Daran führt kein Weg vorbei. Einerseits kann der SC Paderborn einem Spieler oder Trainer bei so einem Angebot keine Steine in den Weg legen, andererseits ist jeder ersetzbar. Wenn ich morgen nicht mehr hier bin, kommt ein Neuer. So ist das.