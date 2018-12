Das war knapp: Am 12. Spieltag unterlag die U19 des SCP gegen den FC Schalke 04 etwas unglücklich mit 0:1. In dieser Szene verfehlte der Schalker Torjäger René Biskup das Tor. Jesse Tugbenyo (links) und Schlussmann Michele Cordi brauchten nicht einzugreifen. Foto: AK

Von Matthias Reichstein

A-Junioren-Bundesliga

Was bei der U19 des SCP direkt auffällt, ist die erschreckend schwache Heimbilanz: Nur einen Punkt behielt das Team in den sieben Spielen auf heimischen Platz. Trainer Ayhan Tumani, der nach fünf Spieltagen (einen Punkt) Daniel Lingfeld ablöste, konnte aus dem TNLZ zwar auch keine Festung machen, gemeinsam mit Co-Trainer Thomas Bertels holte er aus den folgenden insgesamt neun Partien aber immerhin zehn Zähler. Das ist nicht überragend, aber der SCP ist damit nur drei Punkte vom ersten Nicht-Abstiegsplatz entfernt. »Die Liga ist deutlich ausgeglichener als in den vergangenen Jahren. Bundesweit gibt es in dieser Altersgruppe und auf diesem Niveau kaum eine andere Klasse, in der alles so eng beisammen ist«, sagt Tumani und fügt hinzu: »Das hat mich überrascht, aber das freut mich auch. So hat jede Mannschaft noch eine Chance. Wir müssen nur sehen, dass wir gegen unsere direkten Konkurrenten auch punkten.«

Fußballerisch und kämpferisch habe sein Team bewiesen, dass es in der höchsten Spielklasse mithalten kann. Allerdings spielt der SCP pro Partie mit bis zu sechs Jungjahrgängen. Der Altersunterschied hat sich zum Teil deutlich bemerkbar gemacht, in der zweiten Saisonhälfte erhofft sich Tumani den nächsten Entwicklungsschritt: »Wir wollen nicht mauern, wir wollen mitspielen. Wir wollen hoch verteidigen und mutig sein. So etwas dauert, weil wir hier vor einem wichtigen Lernprozess stehen. Aber ich bin mir sicher, dass meine Jungs in der Rückrunde das besser hinbekommen.«

Am 7. Januar beginnt der SCP mit der Vorbereitung, bis zum Ligastart am 3. Februar beim VfL Bochum stehen fünf Testspiele auf dem Programm. Besondere Bedeutung hat für Tumani der »Hannover-Tag« am 19. Januar. Dank seiner Verbindungen zu den Niedersachsen werden dann die U19 und die U21 jeweils ein Testspiel gegen den Nachwuchs des Bundesligisten absolvieren und im Anschluss noch beim Ligastart der Profis von 96 gegen Werder Bremen dabei sein. Tumani: »Das ist eine überragende teambildende Maßnahme. Langfristig möchte ich erreichen, das U21 und U19 noch enger verzahnt werden.« Wie viele Punkte der SCP letztlich braucht, um drin zu bleiben, ist schwer zu sagen. Tumani ging bei seiner Amtsübernahme von 26 aus. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der SCP in den restlichen zwölf Partien 15 Zähler sammeln müsste. Tumani: »Wichtiger ist mir, dass wir sehr diszipliniert unsere Spielidee durchsetzen, dann werden die Punkte auch kommen.«

Egal, wie der Kampf um den Ligaerhalt ausgeht, Tumani wird am Saisonende sein Traineramt wieder abgeben und als Sportlicher Leiter arbeiten: »Das haben wir von Beginn an so kommuniziert und dabei bleibt es.«

B-Junioren-Bundesliga

»Wir haben in der ersten Halbserie den Fokus auf die Ausbildung gelegt, alle Jungs haben Spielzeiten bekommen und konnten sich präsentieren. Da sind wir im grünen Bereich, dennoch hätte ich natürlich gerne ein paar Punkte mehr«, sagt U17-Trainer Philipp Kaß. In der Rückrunde muss auch sein Team dringend mehr Zähler hamstern, eine Rechnung will Kaß aber nicht aufmachen. Wie das gehen soll, formuliert er so: »Wir werden in 2019 versuchen, ein Stück leistungs- und erfolgsorientierter zu spielen. So können wir auch ruckzuck noch einen Sechs-Punkte-Rückstand aufholen.«

Obwohl die Rückrunde erst am 17. Februar (Gegner ist Borussia Mönchengladbach) beginnt, startet Kaß ebenfalls am 7. Januar mit der Vorbereitung: »Wir wollen zeitig ran und noch viel bewegen.« Testen wird Kaß gegen den VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig, Hessen Kassel, FC Iserlohn Hannover 96 und SV Darmstadt 98. »Das ist eine ordentliche Palette«, sagt Kaß zu der Mischung aus zwei Bundesligisten und vier unterklassigen Klubs. In diesen Spielen soll sich sein Team auch das verlorene Selbstbewusstsein zurückholen. Wobei Kaß deutlich sagt: »Ich würde den Klassenerhalt nicht gegen die Ausbildung der Spieler eintauschen.« Und hier machten besonders Justus Meier, Mert Yilmaz, Adrian Oeynhausen oder Wesley Heimann gute Fortschritte. Kaß: »Alle vier haben sich gut präsentiert.«