Von Timo Schäfers

Die Organisation des beliebten Hallenturniers, zu dem an allen drei Tagen jeweils rund 3000 Zuschauer im Sportzentrum Maspernplatz erwartet werden, läuft nämlich schon seit Monaten. »Wenn es am Freitag losgeht und bis dahin alles geklappt hat, ist die große Last des Organisierens erst einmal vorbei«, freut sich Dreßler, der mit seinem zehnköpfigen Team rund 100 ehrenamtliche Helfer koordinieren muss.

»Hier kann auch der Kleine mal den Großen schlagen.«

All der Aufwand lohnt sich für den Organisator aber allemal, schließlich ist das jährlich stattfindende Turnier eine Institution im Paderborner Sportjahr, das einen ganz besonderen Reiz versprüht. »Beim Silvester-Cup trifft sich die Paderborner Sportfamilie am Ende des Jahres. Dabei spielt es keine Rolle, ob man aus der Oberliga oder der Kreisliga B kommt. Hier kann auch der Kleine mal den Großen schlagen. Das ist schon etwas Besonderes.«

Etwas Besonderes ist das Turnier vor allem für den gastgebenden SV Heide (Gruppengegner: Vorjahresfinalist BV Bad Lippspringe, SC Rot-Weiß Verne und SV Upsprunge), dem Dreßler nach Rang drei im Vorjahr erneut einiges zutraut: »Unser Ziel ist es zunächst einmal die Gruppenphase zu überstehen und dann bis ins Viertelfinale vorzustoßen. Das ist mit das wichtigste Spiel beim Silvester-Cup, da man mit einem Sieg dort in jedem Fall nochmal zwei Spiele hat, was immer sehr schön ist. Dennoch steht der Spaß natürlich im Vordergrund.«

»Mastbruch ist ein eingespieltes Team.«

Zu den Topfavoriten zählt der Abteilungsleiter seine Mannschaft aber nicht. »Allein wegen der Ligazugehörigkeit gehen der SC Paderborn II und der Delbrücker SC favorisiert ins Rennen«, so Dreßler. Während die SCP-Reserve, die wieder mit einer gemischten U21/U19-Mannschaft am Turnier teilnimmt und im Vorjahr mit dem Turniersieg die Erwartungen vollends erfüllt hat, war für den DSC im Viertelfinale gegen den SV Heide Schluss. »Dennoch hat Delbrück damals richtig stark gespielt. Die Niederlage gegen Heide war die erste überhaupt im Turnier«, sagt Dreßler. Der SCP II trifft in der Vorrunde auf die SF Oesterholz-Kohlstädt, den SCV Neuenbeken und den SV Wewer, der DSC auf Suryoye Paderborn, SV Blau-Weiß Etteln und Sportfreunde Paderborn. Dreßler hat aber auch einen Geheimfavoriten auf dem Zettel: die DJK Mastbruch. »Mastbruch ist ein eingespieltes Team, das mit Torben Hartmann und Julius Brinkmann zwei richtig gute Hallenzocker in seinen Reihen hat.«

Neues, im Vergleich zum Vorjahr, hat der Turnierchef nicht zu verkünden: »Zum Glück hat sich an den Futsal-Light-Regeln nichts geändert. Sie haben sich im vergangenen Jahr, in dem die meisten Tore überhaupt gefallen sind, bewährt. Da Tore das Salz in der Suppe beim Fußball sind, ist das eine gute Nachricht.«