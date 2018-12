Die Konkurrenzen der Altersklassen U8 bis U10 firmieren im Rahmen der »tennis10s-Serie« des Westfälischen Tennisverbandes als Red-Cup-U8, Orange-Cup-U9 und Green-Cup-U10.

Austragungsorte sind die Hallen der TuRa Elsen (nur Endspiele am Turniersonntag) sowie des TC GW Paderborn und TC RW Salzkotten. Die Matches der U9 bis U 18 beginnen stets um 9 Uhr. Die U8er (Konditionswettkampf und Kleinfeldtennis, Gruppenmodus) spielen am 6. Januar von 12 Uhr an beim TC GW Paderborn. Die Endspiele der übrigen Altersklassen gehen am Turniersonntag in Elsen von voraussichtlich 10 Uhr an über die Bühne. Dort erfolgt gegen 17 Uhr auch die gemeinsame Siegerehrung für alle Altersklassen.

Insgesamt 100 Talente spielen die Kreistitel aus

Bis dahin dürfen sich die insgesamt knapp 100 Starter in ihren Matches beweisen. Die topgesetzten Aktiven und damit die Siegfavoriten der höheren Altersklassen sind Jannis Müter (TC Bad Lippspringe, U9), Jaro Ruhe (TC GW Paderborn, U10), Marlene Rustemeier (Paderborner TC BR), Lasse Baust, (GW Paderborn, beide U12), Rebecca Menze, Lennet Ruhe (TC GW Paderborn, beide U14), Chiara Steinhagen (TC RW Salzkotten), Nemanja Lukic (TC GW Paderborn, beide U16), Carolin Meyer (TC GW Paderborn) sowie Thilo Striewe (TSG Borchen, beide U18).

»Wir freuen uns darauf zu sehen, mit wie viel Spaß und Freude die Kleinsten, die größeren Kinder und die Jugendlichen sicher auch dieses Mal bei unseren Meisterschaften spielen werden«, sagt die Kreiskoordinatorin Jugend, Edith Josephs, und fügt hinzu: »Unser Dank gilt allen, die sich trotz der Urlaubszeit für die Teilnahme an dem Turnier entschieden haben.«