Von Ingo Tschiersch

Paderborn (WB). Nach etwas mehr als der Hälfte der Saison finden sich die heimischen Vertreter in der Landesliga Staffel I in der unteren Hälfte der Tabelle wieder.

Besonders bitter verläuft die Serie für den BV Bad Lippspringe, der als Tabellenletzter und mit einem Rückstand von zwölf Zählern auf den Abstiegsrelegationsplatz schon für die Bezirksliga planen kann. Nach guter Tradition war wieder einmal einiges los rund um den Kurwald. Vernünftigerweise setzte der BVL als Nachfolger von Retter Richard Birne auf ein Eigengewächs. Nihat Türk sollte zusammen mit seinem Trainerteam das Unmögliche möglich machen. Denn beinahe alle Leistungsträger verließen vor der Serie den Verein, was dazu führte, dass das Ziel Klassenerhalt schnell als utopisch angesehen werden musste. Türks Arbeit kam bei der Mannschaft deutlich besser an als bei seinem Fußballobmann Paul Schröder. Der forderte vom Trainer eine Veränderung der Marschrichtung auf dem Spielfeld. Nach einem offenen Disput beim Kreisderby in Hövelhof schmiss Türk hin und A-Juniorencoach Thomas Braun übernahm das Team.

Neuer BVL-Trainer steht fest, Name wird in Kürze bekannt gegeben

»Man muss Nihat Türk, Peter Krawczyk und Ingo Jennebach hoch anrechnen, dass sie es geschafft haben, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die zeitweise auch positiv zu überraschen vermochte. Wir müssten eigentlich deutlich mehr Punkte auf unserem Konto haben. Aber wenn in unserer schwierigen Situation auch noch wichtige Spieler ausfallen, müssen wir feststellen, dass es für die Landesliga nicht reicht«, so Braun. Er hat den Vorstand gebeten, ihn von den zeitraubenden Aufgaben als Landesligatrainer zu entbinden und sich wieder auf die A-Junioren konzentrieren zu dürfen. Und so begann wieder die Suche nach einem neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie. »Wir haben bereits einen neuen Trainer gefunden, dessen Namen wir zeitnah bekannt geben werden«, meint Vorstandsmitglied Elmar Wolfram.

Aus dem Umfeld des Vereins ist zu hören, dass im Vorstand des BVL große Unruhe herrscht, die zu gravierenden Änderungen bei den Vorstandswahlen im Februar führen könnte. Der neue Trainer wird nicht mehr auf Lukas Wefelmeier zurückgreifen können, der sich beim BVL abgemeldet hat.

Aufsteiger Hövelhof nach schwachem Start auf Kurs Klassenerhalt

Deutlich ruhiger und sportlich erfolgreicher ging es beim Aufsteiger Hövelhofer SV zu. Dabei ging die Serie für Aufstiegstrainer Björn Schmidt und seine Mannschaft alles andere als gut los. 0:4, 0:4 und 1:7 gingen die ersten drei Partien gegen Spitzenteams der Liga verloren und man musste Schlimmes für den HSV befürchten. »Die drei herben Niederlagen nehme ich auf meine Kappe, denn wir haben uns zu Beginn der Serie zu sehr an den Gegnern orientiert und unsere Stärken vernachlässigt«, meint Schmidt. Nach den bitteren Erfahrungen im August stabilisierten die HSVer ihre Leistungen zunehmend und schafften im Oktober durch zehn Punkte aus vier Spielen den Sprung ins Mittelfeld. Dass es bis in den Dezember nicht so erfolgreich weiterging, führt der Coach auf die vielen Englischen Wochen in der ersten Hälfte des Jahres zurück, die viel Kraft gekostet haben. »Die Pause haben sich die Spieler nun verdient. Sie kommt für uns zur rechten Zeit«, sagt Schmidt, der den Klassenerhalt weiter als Ziel ausgibt. Und dass das kein Fischen nach Komplimenten ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Denn obwohl der HSV als Zehnter ordentlich gepunktet hat, sind es nur zwei Zähler bis zum Abstiegsrelegationsplatz. Für Schmidt, der sich überrascht zeigt von der Stärke und Ausgeglichenheit der Staffel, war der 22-jährige Sebastian Laigle der Spieler der Hinserie: »Sebastian hat in 15 von 16 Spielen mitgewirkt und eine sehr positive Entwicklung hingelegt. Als Hövelhofer Eigengewächs hat er seine guten Ansätze bestätigt und gefestigt.«

Westenholz hat sich gefangen – Neuschäfers Zukunft offen

Nach der tollen Premierensaison des SuS Westenholz in der Landesliga, gestaltet sich das zweite Spieljahr, wie so oft für einen Aufsteiger, deutlich schwieriger. Eine misslungene Vorbereitung mit vielen Abwesenheiten und das Fehlen von Patrick Kosfeld junior sowie Hendrik Tölle über weite Phasen der Hinserie sorgten für Unruhe. »Wir hatten keine komplette Vorbereitung und sind zudem einige Male nicht ans Limit gegangen. Das können wir in der Landesliga nicht kompensieren. Normalerweise passen ein Verein wie der SuS und ein Dorf wie Westenholz nicht zur Landesliga«, meint Trainer Wilfried Neuschäfer, der nicht müde wird, daran zu erinnern, dass der SuS sich nicht über längere Zeit in der Landesliga halten kann, wenn nicht jeder Spieler an jedem Wochenende ans Limit geht. »Dagegen können wir mit jeder Mannschaft mithalten, wenn wir unser Potenzial abrufen. Der schlechte Start hat uns die Augen geöffnet und wir haben im Laufe der Hinserie bewiesen, dass wir es viel besser können. Dennoch werden wir bis zum Ende der Saison um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Unser Ziel bleibt es, am Ende einen Platz über dem Strich zu stehen«, sagt der Trainer.

" „Will ich raus aus der Komfortzone oder nicht?“ Wilfried Neuschäfer "

Ob in einer weiteren Landesligasaison auch Wilfried Neuschäfer in seinem dann achten Jahr an der Linie stehen wird, erscheint fraglich. »Ich weiß, unter welchen Umständen es für mich beim SuS weitergeht. Ich habe den Verein um einige Wochen Bedenkzeit gebeten und werde mich Anfang Januar entscheiden, ob ich in Westenholz bleibe. Ich weiß, was ich an diesem Verein habe, kann mir aber vieles vorstellen. Mir stellt sich die schwierige Frage, ob ich aus der Komfortzone raus will oder nicht«, meint der ehemalige Profifußballer, der in seiner Laufbahn 44-mal in der zweithöchsten Liga zum Einsatz gekommen ist.