Von Elmar Neumann und Timo Schäfers

Paderborn (WB). Titelverteidiger SC Paderborn 07 U21 meldet auch beim 31. Silvester-Cup um den Preis der Sparkasse Paderborn-Detmold wieder höchste Ansprüche an. Der einzige Oberligist im Feld hat die Vorrunde am Freitagabend mit der Optimalausbeute gemeistert. Auch Gastgeber SV Heide Paderborn steht als Gruppenerster im Achtelfinale.

Nach gerade mal 30 Sekunden gab Mustafa Dogan mit dem Führ­ungstor im Eröffnungsspiel gegen den B-Ligisten Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt die klare Richtung vor. Luka Driller, Furkan Baser und erneut Dogan stellten auf 4:0, ehe dem Außenseiter der Treffer zum Endstand vergönnt war. Die bewährte Mischung aus vier U21- und sechs U19-Kickern, die den Fünftligisten im vergangenen Jahr zum Erfolg geführt hat, machte sich auch im vorentscheidenden Topspiel der Gruppe A bezahlt. Zwar brachten Lars Bonefeld und Mark Leinung Bezirksliga-Tabellenführer SCV Neuenbeken nach den schnellen Toren von Dogan und Baser zurück ins Spiel, doch die Paderborner beherrschen nicht nur den frühen, sondern auch den späten Gegenschlag, wie abermals Dogan (33 Sekunden vor Schluss) und Dominik Bilogrevic (17 Sekunden vor Schluss) beim 4:2 des SCP gegen den SCV belegten.

Foto: Jörn Hannemann

»Das sah schon ganz gut aus, aber mit Prognosen halte ich mich in der Halle zurück. Da ist ja fast in jedem Spiel alles möglich«, sagte der U21-Chefcoach »Mitch« Kniat, der am Freitag seine Turnierpremiere feierte. Im Vorjahr hatte er sich an der Bande noch vom damaligen Co-Trainer Christopher John (jetzt Norwich City) vertreten lassen. Auch beim abschließenden 2:1 gegen den A2-Zweiten TSV Wewer war Dogan erfolgreich. Jan Risse gelang der fixe Ausgleich, doch Malte Kaiser ließ die Paderborner in letzter Sekunde jubeln. Gruppenzweiter wurde der SCV Neuenbeken, für den Miguel Soylu beim 7:0-Sieg gegen die SF Oesterholz-Kohlstädt die ersten vier Treffer markierte.

Erheblich enger ging es in der Gruppe B zu, wo Gastgeber SV Heide Paderborn mit dem A1-Ligisten SC RW Verne einen bemerkenswert starken Konkurrenten hatte. Im direkten Vergleich machten Markus Nowak sowie Simon Jablotschkin für die Rot-Weißen einen 0:2-Rückstand (Eigentor, Benjamin Law) wett und sicherten das 2:2. Dann, nachdem sich der SV Heide gegen den BV Bad Lippspringe mit 4:3 behauptet hatte, glänzte Verne abermals als Aufholjäger. Auch gegen den SV Upsprunge hieß es 0:2 (Michael Berger, Christian Jennebach). Diesmal gelang sogar die komplette Wende. Nowak, Adrian Damm (2) und Jablotschkin machten aus dem 0:2 ein 4:2, das Upsprunges Johann Neufeld noch auf 4:3 abschwächte. Punkt- und torgleich ging es für den SV Heide und den SC RW Verne also in die letzte Runde, in der Aziz Shojaai, Benjamin Law, Kerim Aydincan, Volker Rath und Semir Sijecic (2) mit dem 6:0 gegen Upsprunge das Weiterkommen der Hausherren sicherten.

»Wir haben uns das Leben mit dem aus der Hand gegebenen Sieg im ersten Spiel unnötig schwer gemacht, aber nach diesem 6:0 scheinen wir endgültig im Turnier angekommen zu sein und freuen uns auf das Achtelfinale«, sagte Heides Trainer Markus Driller. Das findet ohne den Vorjahresfinalisten BV Bad Lippspringe statt, denn das abgeschlagene Landesliga-Schlusslicht enttäuschte auch in der Halle und verlor die entscheidende Partie gegen Verne mit 1:2. Wieder waren Nowak und Jablotschkin für den vermeintlichen Underdog erfolgreich. Tim Heiseners 1:2 kam deutlich zu spät. »Unser Weiterkommen ist für den Verein eine super Sache. Wir hatten sicherlich auch etwas Glück, haben aber in den richtigen Momenten die Tore gemacht und gehen jetzt davon aus, dass wir uns im Achtelfinale mit Delbrück messen dürfen«, sagte Vernes Co-Trainer Christoph Schnieders

In der Gruppe C kam es am dramatischen Ende sogar zu einem Dreiervergleich, aus dem die DJK Mastbruch als Sieger hervorging. Der TuS Sennelager und der SV Anreppen spielten Platz zwei per Neunmeterschießen aus. Das entschied der TuS mit 2:1 für sich.