So war das mal, aber so ist das längst nicht mehr. Mittlerweile betrachten die Referees den Einsatz mit völlig anderen Augen. »Das hat sich total gewandelt. Die Veranstaltung hat nun ein ganz anderes Niveau und eine ganz andere Größenordnung. Jetzt ist die Schlange derer, die diese Chance nur zu gerne bekommen würden, sehr lang«, sagt der 68-Jährige.

50 Kandidaten hätten ihre Pfeife in den Ring geworfen, doch lediglich neun konnte Drotleff letztendlich in den Cup-Kader berufen. Lukas Kamp (FC Hövelriege), Tim Feldmann (TuS Altenbeken), Kai Koss (DJK Mastbruch), Damian Bonzol (Delbrücker SC), Niko Kleinegesse (FC Westerloh-Lippling), Miro Djordjevic (SC GW Espeln), Nuhat Tuncel (BV Bad Lippspringe), Lennart Brenke (DJK Mastbruch) sowie Jan Vetter (SC GW Paderborn) heißen die Auserwählten. Die Freude darüber, sein Können im täglich ausverkauften Sportzentrum Maspernplatz unter Beweis stellen zu dürfen, ist gewaltig. » Wie für alle Spieler ist das auch für uns Schiedsrichter ein absolutes Highlight und wahrscheinlich der Höhepunkt der gesamten Saison. Wann bekommst du sonst schon mal die Gelegenheit, vor 3000 Zuschauern ein Spiel zu pfeifen? Das macht unglaublich viel Spaß«, sagt Bezirksliga-Schiri Feldmann.

Was nur nach Genuss klingt, fühlt sich aber auch mal wie harte Arbeit an. »Im Gegensatz zu den Spielen draußen musst du in der Halle jede Sekunde zu 100 Prozent konzentriert sein, in kürzester Zeit ganz viele Entscheidungen treffen. Das schlaucht schon«, sagt der 22-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann. Aber natürlich überwiegt die Begeisterung. Die Zeiten, in denen eine Nominierung für den Silvester-Cup einer Strafe gleichkam, sind passé.