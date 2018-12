Volles Haus auch am zweiten Tag des Silvester-Cups im Sportzentrum Maspernplatz. Vor 3000 Zuschauern setzten sich in den Gruppen E bis H die Favoriten durch. Am Sonntag (15 Uhr) wird mit den Achtelfinals die Endrunde angepfiffen. Foto: Jörn Hannemann