Paderborn (WB/wip). Simon Rösner ist Papa geworden. Der Spieler des Paderborner Squash Clubs und seine Frau Vivien, die am 30. August in Würzburg geheiratet hatten, freuen sich über Sohn Liam, der am 28. Dezember um 4.52 Uhr das Licht der Welt erblickt hat.