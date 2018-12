Von Timo Schäfers und Elmar Neumann

Sebastian Laigle (2), Tim Dirkes und Oliver Werner hatten den HSV zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung gebracht, doch Mastbruchs fliegender Torwart Niklas Hagen (2) und Dennis Fortak sorgten für eine packende Schlussminute, an deren erlösendem Ende die Hövelhofer nach 1998, 1999 und 2015 ihren vierten Silvester-Cup-Triumph feierten. Zur Belohnung gab es 1200 Euro Siegprämie und noch mehr: Nico Thieschnieder verdiente sich mit zehn Treffern die Auszeichnung als bester Torschütze. »Das Turnier ist für uns sensationell gelaufen. Ich freue mich auch über den Torjägerpokal, aber vor allem darüber, dass wir ein überragendes Jahr nach dem Aufstieg mit diesem Sieg krönen konnten«, sagte der herausragende Angreifer.

Foto: Jörn Hannemann

Der DJK Mastbruch, die 900 Euro kassierte, war es im Halbfinale gelungen, Titelverteidiger SCP aus dem Wettbewerb zu werfen. Der Bezirksligist ließ dem Oberligisten keine Chance und traf selbst fünfmal. David Kremin, Julius Brinkmann, Torben Hartmann (2) und Dennis Fortak führten den neunmaligen Turniersieger auf dem Weg zum 5:0-Erfolg – zur Freude eines Großteils der 3000 Zuschauer im Sportzentrum Maspernplatz – phasenweise vor. »Das war eine verdiente Niederlage. Bis dahin haben wir uns aber gut verkauft«, sagte Paderborns Coach »Mitch« Kniat, dessen Keeper Luis Hillemeier als bester Torwart geehrt wurde. Im zweiten Halbfinale war der dreimalige Torschütze Nico Thieschnieder beim Hövelhofer 3:1-Sieg gegen den Überraschungsdritten SC Borchen der überragende Akteur. Raphael Winters Treffer für den SCB kam zu spät. Aber kurz danach durfte sich der Bezirksligist noch über den 7:6-Erfolg nach Neunmeterschießen über den SCP und 600 Euro für Rang drei freuen.

Alle acht Gruppenersten hatten es in das Viertelfinale geschafft, aber hier war dann für vier der Besten von Freitag und Samstag Endstation. Als erster Erster blieb der Gastgeber auf der Strecke. Im Duell Driller gegen Driller – SCP-Talent Luka Driller traf auf seinen Vater, Heides Trainer Markus Driller – brachten Aram Kahraman und Martin Ens den Favoriten in Führung. Auf den Anschlusstreffer von Ole Bremer hatte Dominik Bilogrevic das Tor zum 3:1-Endstand parat. »Man hat vom Zweiklassen-Unterschied nichts gesehen, das war ein unglückliches Aus für uns«, sagte Heides Coach, der zudem auch als Hallensprecher und Ersthelfer Dienst tat.

In Viertelfinale Nummer zwei musste die DJK Mastbruch nach 4:0-Führung (Julius Brinkmann/2, David Kremin, Dominik Malossek) noch mal zittern, ehe aus einem 4:3 (André Pelizaeus, Mike Niidas, Eigentor) in letzter Minute ein 6:3 (Torben Hartmann, Dominik Malossek) wurde und die Halbfinalfahrkarte gebucht war. Das gelang auch dem SC Borchen, den Rostand Ndoumi Kemadjou, Philipp Wegener, der Bald-Neuenbekener Thomas Müller, Raphael Winter und Julian Ahlemeyer im Altenauderby zum 5:3-Sieg gegen den SV BW Atteln (Nils Becker, Marius Köhler, André Spottke) schossen. Nur ein Tor weniger fiel anschließend in der packendsten Top8-Partie. Nach Delbrücker Treffern von Sergio Pinto, Max Teipel und Jean-Pierre Dingerdissen sowie Hövelhofer Toren von Sebastian Laigle und Chris Malena führte der Westfalenligist nach 1:0-Führung und 1:2-Rückstand mit 3:2. Dann sorgte Nico Thieschnieder per Doppelpack für das 4:3 und die späte Wende zugunsten des Landesligisten. Delbrücks Co-Trainer Carsten Johanning, der Detlev Dammeier vertrat, zeigte sich aber nicht allzu enttäuscht: »Wir wollten den Zuschauern ein Spektakel bieten. Das ist uns gelungen. Am Ende haben die Jungs leider etwas zu kopflos agiert.«