Später Ärger: Als am Freitag gerade die letzte Partie abgepfiffen war und sich der Mittelpunkt des Geschehens an die Theken verlagert hatte, versuchte sich ein Besucher an einem völlig missratenen Scherz. »Gegen 22.30 Uhr hat so ein unlustiger Kerl gemeint, er müsste mal den Feuerknopf drücken. Auf die Idee ist in den 30 Jahren zuvor noch kein anderer gekommen«, sagte Cheforganisator Thomas Dreßler. Diesen einmaligen Einfall dürfte der Übeltäter noch mehrfach bereuen, denn auch die Polizei- und Feuerwehrkräfte fanden es alles andere als lustig, vor Ort feststellen zu müssen, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. »Der Mann ist polizeilich registriert worden und darf mit Konsequenzen rechnen. Uns sind durch das Räumen der Halle natürlich einige Einnahmen verloren gegangen«, so Dreßler.

Jennebach macht’s: Nach dem Rücktritt von Thomas Braun hat Ingo Jennebach Landesligist BV Bad Lippspringe beim Silvester-Cup als Trainer betreut und er wird diesen Job auch im weiteren Saisonverlauf übernehmen. »Ingo kennt die Truppe und ist in dieser schwierigen Situation eine naheliegende Lösung. Wie es im Sommer weitergeht, ist aber völlig offen«, sagte Vorstandsmitglied Elmar Wolfram. Neben dem neuen Coach wird der Ligaletzte ab dem 1. Januar über einen neuen Sportlichen Leiter verfügen: Auch diesen Posten hatte Thomas Braun aus zeitlichen Gründen abgegeben und hier heißt sein Nachfolger Ralf Kowalleck, der beim FC Kaunitz, Suryoye Paderborn, SV Marienloh und im Nachwuchsbereich des SC Paderborn 07 viel (Trainer-)Erfahrung gesammelt hat.

Wieder am Wochenende: Auch die 32. Auflage des Silvester-Cups um den Preis der Sparkasse Paderborn-Detmold wird an einem Wochenende ausgetragen. Vorausgesetzt, die ehrenamtlichen Helfer dürfen am 23. Dezember 2019 mit den Aufbauarbeiten im Sportzentrum Maspernplatz beginnen, wird von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, gespielt.