Elsen (WB). Nur noch ein Wettkampfwochenende trennt die Teams in der 1. Luftgewehr-Bundesliga vom großen Finale im Paderborner Sportzentrum Maspernplatz (1. bis 3. Februar). Dieses Ticket hat das Team vom Schießsportverein St. Hubertus Elsen als einzige Mannschaft bereits sicher. Am kommenden Wochenende werden in Wissen und in Kevelaer die drei noch offenen Plätze in der Nordgruppe vergeben.

Die Elsener treffen in Kevelaer am Samstag auf den BSV Buer-Bülse und am Sonntag auf den SV Wieckenberg. Bereits zum dritten Mal überträgt die gastgebende Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer alle Wettkämpfe unter Beteiligung von Ulli Potofski (ehemaliger RTL-Sportmoderator) und Tibor Meingast (ZDF) im Fernsehformat. Alle Infos zur Liveberichterstattung finden sich unter bundesliga-luftgewehr-kevelaer.de.

»Auch wenn wir bereits für die Endrunde qualifiziert sind, wird unser Team die Matches nicht herschenken«, sagt Elsens Sportleiter Dirk Hanselle und fügt hinzu: »Wir wollen die Duelle gegen Buer-Bülse und Wieckenberg als Generalprobe für das Finale angehen und unter vollen Wettkampfbedingungen schauen, wo das Team aktuell steht.« Dies ist auch notwendig, denn es werden ja noch die Tabellenplätze eins bis vier ausgeschossen. Nach den Abschlussplatzierungen werden die Paarungen für das Viertelfinale in Paderborn gesetzt: Der Norderste bekommt es beispielsweise mit den Südvierten zu tun.

Der BSV Buer-Bülse ist Zweiter und hat mit Istvan Peni den Top-Schützen der gesamten Liga an Position eins zu bieten. Peni hat einen Schnitt von 399,20 Ringen und bereits zwei Mal das Maximum von 400 Ringen schießen können. Hier wartet auf Elsens Nummer eins Peter Hellenbrand eine ganz schwierige Aufgabe. Die folgenden Positionen sind beim Gegner aus Gelsenkirchen mit den Nationalkaderschützen Dennis Welsch und Bastian Blos aber ebenfalls bestens besetzt. Auch beim Sonntagsgegner Wieckenberg stehen mehrere Nationalkaderschützinnen im Kader. An Position eins schießt die Dänin Stine Holtze Niesen, die auch schon die 400 Ringe abgeliefert hat. Die Niedersachsen absolvieren eine grundsolide Saison und haben mit Platz fünf noch gute Chancen, das Finale zu erreichen. Die Hubertusschützen müssen also auch hier auf der Hut sein, denn das junge Team aus Wieckenberg hat in dieser Saison den Deutschen Meister Freiheit und die SSG Kevelaer schlagen können.

»Wir sind in beiden Duellen sicherlich nicht der Favorit«, sagt Hanselle. Erschwerend kommt hinzu, dass Dirk Steinicke erst am Samstag aus dem Urlaub kommt und erst am Sonntag zum Team stoßen wird. So wird Maximilian Lammersen aus der SSV-Reserve mit nach Kevelaer reisen. Zudem stehen Trainer Heinz Reinkeimeier Denise Palberg, Annemarie Röser, Malin Wigger sowie Amelie Kleinmanns zur Verfügung.

In der 2. Bundesliga hat Elsen II am Sonntag Heimrecht. Um 10 Uhr warten die Schießfreunde aus Emsdetten. Das Team aus dem nördlichen Münsterland ist Vorletzter und benötigt dringend Siege für den Klassenerhalt. Auch im zweiten Duell der Hubertusschützen ist der Gegner unter Druck. Der bislang ungeschlagene Tabellenführer BSV Buer-Bülse II hat den Titel in der 2. Bundesliga West fest im Visier. Mit einem finalen Sieg zum Abschluss des Wettkampftages (ab 15.45 Uhr) gegen Elsen II wäre das Meisterstück perfekt. Elsens Trainer Andre Knop steht zum Abschluss der komplette Kader zur Verfügung. So sind im Schießsportzentrum am Mühlenteich wieder spannende Wettkämpfe garantiert.