Tennisprofi Valentin Günther aus Haaren will 2019 weiter Vollgas geben und in der Weltrangliste höher klettern. »Zu verbessern gibt es immer etwas«, sagt der 20-Jährige. Foto: Agentur Klick

»Vollgas geben und auf der Rangliste weiter klettern«, sagt Günther zu seinen Ambitionen in den kommenden zwölf Monaten, »ich versuche bis zum Ende des Jahres bei ATP-Challenger-Turnieren mit einem Preisgeld von 43.000 US-Dollar und mehr in die Startfelder zu kommen.« Den Grundstein für das Erreichen dieses Ziels und für eine erfolgreiche zweite Hälfte der bis Ende März laufenden Hallen-/Hartplatzsaison legte der gebürtige Haarener in den Wochen vor Weihnachten. Er spielte im November und Dezember ohne Trainerbegleitung sieben Events in der Tschechischen Republik und Katar. Mit seinen Ergebnissen ist er »relativ zufrieden, aber zu verbessern gibt es natürlich immer etwas«. Unterwegs auf sich alleine gestellt zu sein, sei »nicht immer einfach, doch ich bin mental stark geblieben und habe gut gespielt«.

Bei seinem jüngsten Turnierstart (17. bis 22. Dezember ITF-Future in Doha, 15.000 US-Dollar) beispielsweise gelangte der als Nummer elf der Qualifikationssetzliste ins Hauptfeld und unterlag dort nach einer prima Leistung in einem Match auf Augenhöhe knapp (6:3, 3:6, 2:6) gegen die an Position drei eingestufte Nummer 329 der ATP-Weltrangliste Alexander Zhurbin aus Russland. »Die Spieler um die Position 300 bis 400 sind zwar noch etwas reifer und haben mehr Ruhe in ihrem Spiel, doch von den Schlägen her bin ich dran«, lautet Günthers Matchanalyse. Seine eigne ATP-Notierung zum Jahresende war Rang 1052 im Einzel und Rang 897 im Doppel.

Über Köln und Tunesien nach Portugal

Das Tennisjahr 2019 beginnt Günther mit zwei Trainingswochen in Köln, wo er seit einem halben Jahr eine eigene Wohnung hat. Mitte Januar kehrt er durch eine dreiwöchige Turnierreise voraussichtlich nach Tunesien und mit einem Start in Portugal (ITF-Veranstaltungen mit je 15.000 US-Dollar Preisgeld, Hartplatz) in den Turnierzirkus zurück. Dieses Jahr führen die internationalen Tennisvereinigungen ein neues Ranglistensystem ein. Demnach gibt es weiterhin die ATP-Weltrangliste, aber mit weniger Spielern. Zusätzlich wird es eine neue ITF-Rangliste geben. Für erstere verdienen sich Spieler Wertungspunkte auf den größeren ATP-Turnieren, für letztere bei den kleineren ITF-Veranstaltungen. Folglich wird Günther künftig auf der ITF-Rangliste geführt.