Paderborn (WB/tim). Am letzten Wettkampfwochenende vor dem großen Finale der 1. Luftgewehr-Bundesliga im Sportzentrum Maspernplatz, mussten die Schützen des SSV St. Hubertus Elsen ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Im Topduell mit dem BSV Buer-Bülse I unterlagen die Ostwestfalen mit 1:4 und mussten dem BSV die Tabellenführung überlassen. Mit einem 3:2-Erfolg am Sonntag gegen den SV Wieckenberg, sicherten die Elsener aber zumindest ihren zweiten Rang ab. Großen Anteil daran hatte auch Dirk Steinicke, der erst am Sonntag zum Team stieß, nachdem er aufgrund des starken Schneefalls in Süddeutschland verspätet aus dem Skiurlaub zurückkehrte, sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen ließ.