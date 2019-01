Paderborn (WV). Am 4. Spieltag der Damen-NRW-Liga hat der Paderborner Squash Club in Aplerbeck zwei Siege eingefahren. Dabei musste Teammanager Matthias Wolff auf die zwei Stammspielerinnen Franziska Hennes und Ineta Mackevica verzichten. Hennes spielte die Deutsche Rangliste in Bornheim, wo sie den dritten Platz erreichte, Mackevica befand sich noch im Urlaub. So trat Paderborn mit Routinier Annika Wiese, Christine van Rossum und Maike Paschke an.