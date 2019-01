Paderborn (WB/tim). Das erste Wochenende des neuen Jahres in den WBV-Ligen lief für die Basketball-Mannschaften aus dem Kreis Paderborn durchwachsen. Einzig die Herren des SC GW Paderborn durften im Derby gegen den SC Borchen einen Sieg bejubeln.

2. Regionalliga

Paderborn Baskets II - RE Baskets Schwelm 69:71. Die Paderborner haben trotz einer starken Leistung den Sprung auf Rang drei verpasst. Gegen Schwelm agierten die Baskets über das gesamte Spiel hinweg auf Augenhöhe und mussten sich am Ende nur denkbar knapp geschlagen geben.

Oberliga Herren

Paderborn Baskets III - CSG Bulmke 44:74. Die Gäste erwiesen sich früh als zu stark für die Paderborner, die sich gegen den Liganeunten etwas ausgerechnet hatten. Damit bleiben die Baskets punktloser Letzter, haben aber weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt, da das rettende Ufer nur einen Sieg entfernt ist.

Landesliga Herren

TuS Lübbecke - TV Salzkotten II 57:76. Gegen den Vorletzten benötigten die Sälzer ein Viertel Anlaufzeit, um nach der Pause wieder zu ihrem Rhythmus zu finden. In den zweiten zehn Minuten gingen sie in Führung und gaben diese auch nicht mehr ab. »Das war ein typisches erstes Spiel nach den Ferien. Im Laufe des Spiels hat Rolf Gees dann aber das Kommando übernommen und uns zum Sieg geführt«, sagte Salzkottens Patrick Peters.

SC GW Paderborn - SC Borchen 75:63. Die Gastgeber erwischten einen überragenden Start, trafen im ersten Viertel acht Dreier und setzten sich auf zehn Punkte ab. Diesem Rückstand mussten die Borchener im weiteren Spielverlauf hinterherlaufen. Zwar kamen die Gäste zum Start des Schlussabschnitts auf fünf Zähler heran, schafften es aber nicht, das Spiel zu drehen. »Das war ein verdienter Sieg für Grün Weiß. Ihre Dreierquote war beeindruckend, sie haben bewiesen, dass sie in ihrer Halle schwer zu schlagen sind«, bilanzierte Borchens Lennart Knaup. Während der SCB durch die Niederlage weiter mitten im Abstiegskampf verweilt, haben die Paderborner ihren gesicherten Mittelfeldplatz gefestigt.

Landesliga Damen

SC GW Paderborn - BC Soest 52:61. Die Gastgeberinnen erwischten den ungeschlagenen Spitzenreiter in den ersten fünf Minuten der Partie auf dem falschen Fuß und führten mit 7:0. In der Folge kamen die Gäste Stück für Stück näher heran, der SC führte zur Pause aber dennoch mit zwei Zählern (28:26). Das sollte sich nach dem Seitenwechsel zwar ändern, die Paderbornerinnen ließen sich im dritten Viertel aber noch nicht abschütteln (42:46). Erst im Schlussabschnitt ging dem SC die Kraft aus, was die Gäste nutzten, um endgültig davonzuziehen. Beste Werferin aus Sicht der Ostwestfalen war Linda Hegemann mit 24 Punkten.