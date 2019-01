Damen NRW-Liga

TuS Hiltrup - TTV Hövelhof 1:8. Die Sennedamen überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, so dass unter dem Strich ein famoser Rückrunden-Auftakt stand. Die Münsterländer waren vor dem Spiel einen Zähler besser platziert, müssen nun aber den TTV Hövelhof an sich vorbei ziehen lassen. Sicherlich war das Ergebnis auch deutlicher als der Spielverlauf, da die Gäste nur ein einziges Spiel mit 3:0 gewinnen konnten. Aber die jungen Mädels haben wieder einmal gezeigt, dass sie sich auch während einer Saison gehörig steigern können. Die Zähler erspielten dabei Pollmeier (2), Maiwald (2), Löher, Litschke, Pollmeier/Maiwald und Löher/Litschke.

Herren-NRW-Liga

TTC Paderborn - TTU Bad Oeynhausen 9:5. Die Paderborner erwischten einen glänzenden Start in die Rückrunde und haben damit das direkte rettende Ufer in Reichweite. Auf die beiden direkten Abstiegsplätze haben sie sich schon einen kleinen Vorsprung erspielt. Den Grundstein zum Sieg ebnete dabei die makellose Doppelbilanz. Das Spitzenpaarkreuz Schuy und Hoffmeister blieb ebenso ungeschlagen und holte alle vier möglichen Zähler. Dazu siegten noch Mascher und Korff, wobei Letztgenannter den erkrankten Bormann ersetzte.

Herren-Landesliga

TV Geseke - GSV Fröndenberg II 4:9. Damit bleibt Geseke, wo Berkenbusch und A. Wibbe für Schmitz und Schlüter spielten, weiterhin Tabellenschlusslicht. Lediglich Florian Fechtler erwischte einen Schokoladentag und gewann seine beiden Einzel und an der Seite von Polak auch sein Doppel. Weiter war aber nur noch M. Wibbe erfolgreich.

SV Westfalia Rhynern - TuRa Elsen II 9:0 . Enttäuschender Auftakt für die TuRa in die Rückrunde. Ganze sieben Sätze konnten sie in Rhynern gewinnen und bleiben somit weiter auf einem Abstiegsplatz. Für Maiwald und Fleischer spielten dabei Struck und Lohmann.

Herren-Bezirksliga

SC Wiedenbrück - TTV Salzkotten 9:6. Nach dieser knappen Niederlage bei nur drei weniger gewonnen Sätzen rutschen die Sälzer in der Tabelle von Rang drei auf Rang vier. Nach dem sie die ersten beiden Doppel gewonnen hatten, verloren sie aber fünf Spiele in Serie und gerieten somit bereits vorentscheidend auf die Verliererstraße, da sie diesen Rückstand nicht mehr drehen konnten.

TTSV Schloß Holte-Sende - TSV Schloß Neuhaus 9:3. Bei den ersatzgeschwächten Schlossherren, bei denen Kürpick und Schneider für Schlichting und Ortmann Ersatz spielten, lief an diesem Tag nicht viel zusammen. Lediglich Spitzenspieler Sören Struck wusste wieder einmal zu überzeugen. Struck gewann beide Einzel und an er Seite von Wiebe auch sein Doppel.

TTS Detmold II - TTC Paderborn III 3:9. Die Paderborner landeten im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Kontrahenten. En Grundstein zum Sieg bildete dabei eine makellose Doppelbilanz. In den Einzeln siegten dann noch Wünnemann (2), Kuhlmann, Meyer, Ender und Baumfelder.

Herren-Bezirksklasse

TuRa Elsen III - TSV Schloß Neuhaus II 8:8. Lange Zeit sah die TuRa wie der sichere Sieger in diesem Nachbarschaftsduell aus. Doch die Schlossherren konnten insgesamt verdientermaßen einen 4:8-Rückstand noch in ein Unentschieden drehen und bleiben somit in der Tabelle vor Elsen. Bei den Gästen trug sich jeder Spieler mit einem Einzelsieg in die Siegerliste ein. Zudem gewann das Doppel Hoppe/Hahn zweifach. Beim Gastgeber glänzten Brüggemeier und Ignatik mit je zwei Einzelerfolgen. Darüber hinaus scorten noch Perniok und Nguyen, sowie zwei Anfangsdoppel.

TuS Bad Wünnenberg - TTV Horn-Bad Meinberg 9:5. Die Badestädter bleiben ungeschlagener Spitzenreiter und sind somit auf dem besten Wege in Richtung Bezirksliga. Gerlach und Prokopp überragten mit Doppelsiegen. Dazu waren noch Lesen, H.-N. Blome, N. Blome, Gerlach/Schöling und Lesen/N. Blome erfolgreich.

SV Alfen - TTV Warburg 8:8. Vollkommen überraschend musste Alfen einen Punktverlust gegen das Schlusslicht unterschreiben. Zwar mussten sie auf Michael Lipsmeyer und Dennis Heidemann verzichten – für sie spielten Rochell und Mirco Lipsmeyer – aber dennoch hat damit niemand gerechnet. In den Doppeln blieben sie zudem noch ungeschlagen und gewannen alle vier Partien, doch in den Einzeln waren dann nur noch Stohldreier (2), Schilin und Framme erfolgreich.

Damen-Bezirksklasse

TV Geseke - TTC Oeynhausen 8:2. Nach einer punktlosen Hinrunde darf sich Geseke mit dem ersten Saisonsieg wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Der Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten fiel überraschend deutlich aus und kann noch recht wertvoll sein. Winkeler, Rinschede und Karbstein gelangen je zwei Einzelerfolge. Dazu scorten noch Greuel/Karbstein und Greuel.