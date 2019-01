Paderborn (WB/kroc). Den Auftakt der Endrunden der Kreishallenmeisterschaften bildeten am Sonntag die Runden der Frauen und der A-Junioren. Dabei setzten sich mit dem SC Borchen und dem Delbrücker SC die Seriensieger und Favoriten durch. Während die SCB-Frauen ungeschlagen blieben, verloren die A-Junioren des DSC in der Gruppenphase gegen die JSG Westenholz.

Am Ende konnten sich die A-Junioren des Delbrücker SC aber bereits zum fünften Mal in Serie den Titel sichern. Damit setzte sich der favorisierte Landesligist zwar durch, musste aber mehr kämpfen als es ihm lieb war. So verlor die Mannschaft von Trainer Jürgen Fortmeier in der Vorrunde gegen die bis dato noch sieglose JSG Westenholz mit 1:2. Nach dem dann klaren 5:0-Erfolg im Halbfinale gegen den TSV Wewer wartete im Finale die DJK Mastbruch. Dort waren die Jugendkraftler dann mindestens ebenbürtig und führten auch mit 2:1. Erst in der Schlussphase konnte der DSC das Spiel dann drehen. Das finale 4:2 fiel gar erst mit der Schlusssirene.

Die Mastbrucher lagen bereits mit 0:3 im zurück

Die Mastbrucher selbst lagen in ihrem Halbfinale gegen die JSG Husen-Altenautal bereits mit 0:3 im zurück. Mit einem Kraftakt sicherten sie sich aber noch das 3:3 nach regulärer Spielzeit und konnten sich dann im Neunmeterschießen mit 3:2 durchsetzen. Das Team aus dem Altenautal blieb so als einzige Mannschaft in diesem Turnier ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit. Mit einem 6:1-Sieg über Wewer sicherten sie sich aber immerhin noch die Bronzemedaille. Für den DSC geht es nun am kommenden Sonntag mit den Westfalenmeisterschaften in Avenwedde weiter.

Carolinen-Pokal der Frauen in der Paderborner Maspernhalle

Beim Carolinen-Pokal der Frauen in der Paderborner Maspernhalle konnte der SC Borchen zum dritten Mal in Folge die offizielle Hallenkreisreismeisterschaft im FLVW Kreis Paderborn gewinnen. Das Turnier wurde in zwei Gruppen gespielt und am Ende standen sich die vorhergesagten Favoriten in den Halbfinalspielen gegenüber. Teilweise fielen die Gruppenspiele recht deutlich aus, aber auch der Fair-Play-Gedanke wurde im Turnier umgesetzt. Als das Team von Paderborn United ihr einziges Turniertor erzielte, war der Jubel auf den Rängen fast grenzenlos. In den Halbfinalspielen setzten sich Sennelager und Borchen erwartungsgemäß gegen den Hövelhofer SV und den Delbrücker SC durch.

Beide Teams haben sich für die Hallenwestfalenmeisterschaften qualifiziert

Das Spiel um den dritten Platz entschied der Delbrücker SC mit 4:3 nach Neunmeterschießen gegen den Hövelhofer SV für sich. In einem guten Endspiel hatte der Landesligist aus Sennelager gegen den SC Borchen leider etwas Schusspech und der Ball klatschte im Laufe des Spiels zweimal gegen den Borchener Torpfosten. Borchen spielte seine Angriffe dagegen zielstrebiger zu Ende und gewann das Finale mit 2:0. Beide Mannschaften haben sich damit für die Hallenwestfalenmeisterschaften qualifiziert. Dort möchte SC Borchen dann seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.