Über 60 Meter der Frauen zeigte die norwegische Sprinterin Ezinne Okparaebo aus dem Team von Trainer Thomas Prange in welch hervorragender Form sie sich bereits befindet und gewann das Finale in starken 7,27 Sekunden vor ihrer Vereinskameradin Chantal Butzek (7,44) . Auf Rang vier folgte Alina Kuß, die trotz Beugerproblemen in 7,70 Sekunden die Ziellinie überquerte. Auch über 200 Meter zeigten die Frauen gute Leistungen. Ina Thimm wurde hier in 25,12 Sekunden Vizemeisterin vor Kirsten Lining-Ewert in 26,08 Sekunden.

LC hatte acht Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten TSVE Bielefeld

Erwartungsgemäß konnten die Damen dann auch in der 4x200 Meter-Staffel überzeugen. Das LC-Quartett in der Besetzung Ina Thimm, Chantal Butzek, Ezienne Okparaebo und Lauryn Siebert gewann mit starken 1:41 Minuten und hatte damit acht Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten TSVE Bielefeld. Lucia Neugebauer startete über 3000 Meter und wurde in 11:50 Minuten OWL-Meisterin. Stefanie Ebbers landete im Weitsprung mit 5,16 Metern auf Platz drei.

Auch in der weiblichen U20 war der LC vorne mit dabei. Über 60 Meter sicherte sich Franziska Keuper den Vizetitel in guten 7,85 Sekunden vor Vereinskameradin Anna Semler (8,00). Franziska Keuper konnte zuvor schon die 200 Meter in ebenfalls guten 25,71 Sekunden gewinnen. Auf Rang zwei folgte Luzie Probst in 27.28 Sekunden. Über 400 Meter siegte in der gleichen Altersklasse Kea Wagemann in guten 61,42 Sekunden. Auch in der U20 dominierte der LC die Staffelläufe und so gewannen Franziska Keuper, Vanessa Golownitsch, Nicole Rodehutscord und Anna Semler die 4x200 Meter in starken 1:46 Minuten.

Franka Schröder sicherte sich den Vizemeistertitel im Weitsprung

In der weiblichen U18 sicherte sich Pia Laetitia Lehmann in 8,14 Sekunden den zweiten Platz über 60 Meter, auf Rang drei folgte Vanessa Golownitsch (8,16). Letztere hatte zuvor bereits die 200 Meter in schnellen 26,55 Sekunden gewonnen. Über 60 Meter Hürden kam Franka Schröder in 9,76 Sekunden auf Rang drei. Franka Schröder sicherte sich auch mit 5,30 Metern den Vizemeistertitel im Weitsprung. Und auch in der U18 ging der Staffelsieg an den LC: Elinour Bracht, Chantal Volmari, Anna Salmen und Pia Laetitia Lehmann ließen hier nichts anbrennen und gewannen mit einem starken Finish in 1:50 Minuten.

Bei den Männern schloss der LC die 60 Meter gleich mit einem Doppelsieg ab. Noel Thorwesten gewann das Finale mit starken 6,89 Sekunden. Auf Rang zwei folgte Florian Rieker mit 7,19 Sekunden. Tarek Petzel konnte über 200 Meter mit 23,36 Sekunden und Rang drei überzeugen. Lorenz Gamm konnte wieder die 400 Meter für sich entscheiden. Dabei benötigte er für die Doppelrunde gerade einmal 50,82 Sekunden. In der 4x200 Meter-Staffel ließen auch die Männer der Konkurrenz keine Chance. In 1:30 Minuten und mit fast zehn Sekunden Vorsprung holten sich Lorenz Gamm, Noel Thorwesten, Tarek Petzel und Florian Rieker die OWL-Titel.

Filip Frenzel gewann das Kugelstoßen in der U20

In der männlichen U20 stieg Marc Leineke mit einem zweiten Platz über die 200 Meter in 24,29 Sekunden ein. Er überzeugte noch mit dem Sieg über 3000 Meter in 10:13 Minuten. Michael Spehr gewann die 60 Meter Hürden in 8,90 Sekunden. Dominique Gürth konnte noch einen Vizetitel im Hochsprung beisteuern, den er mit 1,80 Metern beendete. Filip Frenzel gewann mit 13,90 Metern das Kugelstoßen in der U20.

In der U18 konnte Fynn Liem einen Dritten zur Medaillensammlung des LC hierzufügen. Er absolvierte die 60 Meter in guten 7,58 Sekunden. Noch mehr Medaillen gab es über 400 Meter. Den Sieg holte sich hier Nico Schäfers in 57,51 Sekunden vor seinem Vereinskameraden Lukas Alfermann in 60,54 Sekunden. Einen weiteren Doppelsieg gab es über 60 Meter Hürden. Hier gewann Mehrkämpfer Simon Büthe in starken 8,69 Sekunden vor Sebastian Stelte in 8,87 Sekunden. Die gleiche Reihenfolge ergab sich im Stabhochsprung der U18 auch hier gewann Simon Büthe mit 3,80 Metern vor Sebastian Stelte mit 3,70 Metern. Doch damit war Mehrkämpfer Büthe noch nicht ausgelastet. Im Hochsprung buchte er mit guten 1,87 Metern den zweiten Platz, im Kugelstoßen konnte er mit guten 13,27 Metern und Rang zwei überzeugen. Auf Rang drei folgte wieder Vereinskollege Sebastian Stelte mit 12,18 Metern.