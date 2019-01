Von Julia Pongratz

Als jüngste Reiterin dieses Trios ging Lia Welschof im »Preis der Zukunft« in der Altersklasse der Jungen Reiter an den Start. Die Auswahl der Reiter, die zugelassen werden, erfolgt über die Bundestrainer und stellt somit sicher, dass nur die Besten des Landes hier zusammen kommen.

Einlaufprüfung zum Preis der Zukunft

Für Lia Welschof vom RV Hövelhof und ihren Wallach Linus K war somit eine starke Konkurrenz angetreten. In diesem Starterfeld behauptete sich die erfolgreiche Reiterin aber ohne Probleme. In der Einlaufprüfung zum Preis der Zukunft, einer S*-Dressur, erreichte sie 71,754 Prozent und belegte den dritten Platz hinter Alexa Westendarp und Paulina Holzknecht.

In der Finalprüfung am Sonntag konnte sich das ambitionierte Paar noch einmal steigern und belegte mit der Bewertung von 72,237 Prozent den Silberrang.

Ebenfalls mit einer Silbermedaille dekoriert durfte auch Katharina Hemmer vom RV Altenautal ihre Finalprüfung beenden. Die Bereiterin aus dem Stall von Hubertus Schmidt ging mit Don Angelo im Derby Dressage Cup an den Start, einer Dressurserie, die auf S***-Niveau ausgetragen wird. Die 24-Jährige zeigte hier bereits in der Einlaufprüfung gegen hochkarätige, nationale Konkurrenz eine gute Leistung und qualifizierte sich damit für das Finale am Samstag in Münster. Hier erreichte sie mit Don Angelo 69,496 Prozent und gewann damit auch Silber. Im vergangenen Jahr hatte das Paar diese Prüfung noch für sich entscheiden können, diesmal mussten sie sich aber Alexa Westendarp geschlagen geben. »Ich bin mit dem Abschneiden dennoch mehr als zufrieden. In der Einlaufprüfung war Don Angelo noch sehr spannig, daher war ich froh, dass er am Samstag wieder so konzentriert und fokussiert war und der zweite Platz ist definitiv ein toller Erfolg und kein verlorener Sieg bei der starken Konkurrenz.«

Fabienne Müller-Lütkemeier wird Fünfte

Auch Fabienne Müller-Lütkemeier startete mit ihren Vierbeinern in die Saison 2019 und stellte einige Nachwuchspferde auf S-Niveau vor. Mit ihrem Capo bestritt sie die internationalen Prüfungen auf Grand Prix Niveau und sammelte hier gute Platzierungen. So erreichte die Reiterin vom RV Paderborn im Kurz Grand Prix 67,535 Prozent und belegte den sechsten Platz. In der Grand Prix Kür am Sonntag steigerte sich das Paar noch einmal und kam mit 72,69 Prozent auf Platz fünf.

Der Saisonstart ist damit für die drei Paderborner Amazonen im Dressurviereck mehr als geglückt und lässt auf weitere Erfolge in diesem Jahr hoffen.