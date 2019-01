Paderborn (WB/AK). Die Tennis-Herren 40 des TC GW Paderborn haben in der Hallen-Westfalenliga zum zweiten Mal in Folge verloren. Am vorletzten von fünf Spieltagen der Sechsergruppe unterlag Grün-Weiß beim TC BW Harpen 2:4 (2:2).

Durch die Niederlage in Harpen haben die GW-Herren (beide 4:4 Zähler) vor dem Saisonfinale am 9./10. Februar nur noch geringe Aussichten auf den Ligaverbleib. Rein Rechnerisch kann der Tabellenvierte Paderborn den Tabellendritten Harpen zwar noch vom Nichtabstiegplatz (drei Absteiger aus der Sechsergruppe) verdrängen, dafür müsste Grün-Weiß jedoch ausgerechnet beim bereits feststehenden Gruppensieger TC Parkhaus Wanne-Eickel gewinnen und Harpen beim bereits abgestiegenen SC Hörstel verlieren. In Harpen gingen die Punkte des TC Grün-Weiß auf die Konten von Björn Berg und Markus Meixner, die ihre Einzel gewannen.

Konstellation am letzten Spieltag spricht klar gegen Grün-Weiß

Die Verbandsliga-Herren 30 des TC GW Paderborn (8:0 Punkte) bleiben zwei Spieltage vor Schluss in der Siebenergruppe nach einem 4:2 (2:2)-Erfolg beim SV Gamen (3:3 Punkte) Tabellenführer und auf Kurs in Richtung Westfalenliga-Aufstieg. Die Matchgewinne gelangen in den Einzeln Karsten Beineke und Conrad Frischkorn. Die Doppel Beineke/Frischkorn und Patrick Kalks/Timo Kortmann sicherten den Erfolg. Der nächste Spieltag findet am Sonntag, 27. Januar, statt: Grün-Weiß empfängt von 12 Uhr an den Hörder TC (1:5 Punkte) in der Tennishalle am Fürstenweg.

Herren 30 des TC GW Paderborn steuern in Richtung Aufstieg

In der Herren-50-Verbandsliga mischt der Paderborner TC Blau-Rot ebenfalls weiter im Aufstiegsrennen mit. Blau-Rot siegte beim Tabellenschlusslicht TC Unna (0:8 Punkte) mit 5:1 (4:0). Für die Gäste waren Boris Kuni, Yves Stahl, Frank Epping, Ulrich Wilmsmann und das Duo Stahl/Pavel Dotchev erfolgreich. Die Meisterschaftsentscheidung fällt am 9./10. Februar zwischen den punktgleichen Paderborn, TC Billerbeck und TC RW Höxter (alle 6:2 Zähler).

Herren-60-Verbandsligist TC RW Salzkotten (2:6 Punkte) spielte 3:3 (1:3) beim TC BW Schwelm (5:5 Punkte) und belegt in seiner Siebenergruppe Rang fünf. Für Salzkotten gewannen Georg Clausmeyer, Ulrich Renneke/Magi Kaya und Clausmeyer/Harald Heiermeier ihre Matches. Weiter geht es für die Sälzer am 10. Februar.