Im Turnier der drei besten Saisonmannschaften in Werne trafen die Gastgeber von Hockey United Werne auf Eintracht Dortmund II und den SC Grün-Weiß Paderborn. Vor dem Spieltag hatten alle Mannschaften sechs Punkte und lagen in der Tabelle gleichauf, lediglich durch die Tordifferenz getrennt. Das garantierte spannende Spiele. Zunächst traf der SC Grün-Weiß auf die Zweitvertretung von Eintracht Dortmund. Das Team, vor der Saison noch in der 1. Verbandsliga gemeldet und durch Rückzug der Mannschaft in die 4. Verbandsliga gerutscht, trat mit vielen erfahrenen Spieler an. Paderborn verlor mit 1:5, Christian Rensmann gelang der Ehrentreffer. Damit konnten die Westfalen durch einen Sieg in zweiten Spiel des Tages über den Gastgeber Werne bereits einen von zwei Aufstiegsplätzen für sich buchen, was durch ein 3:1 (2:0) auch gelang.

Die Ausgangssituation vor dem letzten Spiel des Tages war für den SC GW Paderborn war damit klar: Durch einen Sieg über Werne wären die Ostwestfalen nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz – der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt – zu verdrängen, da der Integrationsverein Werne beim letzten Turnier in Osnabrück spielfrei hat und keine weiteren Punkte sammeln kann.

Entsprechend motiviert gingen die Hockey-Herren vom SC Grün-Weiß Paderborn ans Werk und siegten nach Toren von Niklas Knüpp (2), Björn M. Blecher, Thaddäus Ebinger, Dennis Skara, Christian Rensmann und Nikolas Hartweg mit 7:1. Durch hohe Siege gegen Dortmund und Osnabrück (diesmal spielfrei) beim nächsten Turnier in Osnabrück Mitte Februar hat der SC Grün-Weiß zumindest die theoretische Chance, in der Endabrechnung auch noch an Dortmund vorbeizuziehen.