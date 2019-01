Allen voran Chantal Butzek, die sich bereits eine Woche zuvor bei den Ostwestfalenmeisterschaften in Topform präsentiert hatte. Sie zeigte über 60 Meter bei den Frauen zwei tolle Läufe und musste sich im Finale in starken 7,53 Sekunden nur ihrer Trainingskameradin Sina Mayer geschlagen geben, die für das LAZ Zweibrücken startet. Auf Platz drei folgte mit Janina Kölsch eine weitere Trainingskameradin des LC Paderborn. Kölsch überquerte die Ziellinie in 7,59 Sekunden.

Nur Trainingskameradin Sina Meyer ist noch schneller

Ein umfangreiches Programm absolvierte einmal mehr Mehrkämpfer Sebastian Stelte. Er begann die Meisterschaften mit dem Weitsprung der U18, wo er mit 6,29 Metern und neuer Bestleistung den Bronzerang belegte. Im Stabhochsprung wurde er mit 3,60 Metern Vierter. In der letzten Disziplin des Tages, dem 60-Meter-Hürdenlauf, gab er noch mal alles und wurde mit 8,64 Sekunden Vizewestfalenmeister.

Filip Frenzel startete als U20-Athlet in der Männeraltersklasse und war somit der Jüngste im Feld. Trotzdem zeigte er einen guten Wettkampf und wurde am Ende mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel Dritter. Er stieß 11,60 Meter. Krankheitsgeschwächt ging Franka Schröder an den Start. Daher verzichtete sie auf den 60-Meter-Hürdenlauf und konzentrierte sich auf den Hoch- und den Weitsprung. Im Hochsprung wurde sie mit 1,51 Metern Achte. Besser lief es beim Weitsprung, wo sie mit 5,48 Metern eine neue Bestleistung aufstellte. Diese wurde mit Platz drei belohnt.

Semler beschenkt sich am 18. Geburtstag mit einer Bestleistung

Gleiches gelang Anna Semler im Sprint der Frauen. Sie feierte bei den Westfalenmeisterschaften ihren 18. Geburtstag, machte sich mit 7,94 Sekunden und einer neuen Bestleistung selbst ein tolles Geschenk und sicherte sich auch noch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Lorenz Gamm zeigte ebenfalls einen guten Wettkampf und wurde bei den Männern über 400 Metern in 50,70 Sekunden Sechster. Elena Rustemeier konnte über 60 Meter in der U18 mit 8,12 Sekunden überzeugen und wurde Fünfte. Anschließend wurde sie noch über 200 Meter Achte in 26,21 Sekunden. Ebenfalls einen starken Lauf über 200 Meter zeigte Franziska Keuper bei den Frauen. Sie wurde mit 25,93 Sekunden Sechste. Gleichfalls einen sechsten Platz gab es für die 4x200 Meter-Staffel des LC Paderborn II in der U18. Diese Staffel war das einzige Quartett des LC Paderborn, das an den Start gehen konnte, da alle anderen Staffeln verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfallen mussten. Ida Büssemeier, Amelie Gamm, Leonie Schaffeld und Claudia Penquitt ließen sich durch die erfahrenen und um zwei Jahre älteren Konkurrentinnen nicht beirren und wurden am Ende in 1:52 Sekunden hervorragende Sechste.

Staffel-Quartett bietet der älteren Konkurrenz Paroli

Den LC-Kader komplettierten Edda Reis, Charlotte Esken, Anna Salmen, Chantal Volmari, Pia Laetitia Lehmann, Elinour Bracht, Marcelline Frenzel, Niklas Liem, Pascal Reuter, Kirsten Liening-Ewert, Vanessa Golownitsch, Florian Rieke, Nicole Rodehutskors, Lukas Alfermann, Nico Schäfers und Hendrik Lohmer.