Judo-Kreismeisterschaften in Bad Lippspringe: Die Sieger und Platzierten in der Altersklasse U15. Foto: Anton Borisov

Bad Lippspringe (WB). Die U 15-Judoka kämpften am vergangenen Wochenende in Bad Lippspringe um die Kreiseinzelmeister-Titel sowie die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaften in Herford.