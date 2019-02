Paderborn (WB). Es wird ein spannendes Wochenende in der Leichtathletik-Halle des TSV Bayer 04 Leverkusen. Hier werden am Samstag und Sonntag die NRW-Meisterschaften der Frauen und Männer sowie der Altersklassen U20 und U18 ausgetragen. Der LC Paderborn ist in zahlreichen Disziplinen vertreten. Fehlen wird allerdings unter anderem Sprinterin Chantal Butzek.

Die spannenden Sprintentscheidungen mit LC-Assen auf den vorderen Rängen wird es wohl nicht geben. Auch Noel Thorwesten wird nicht im Startblock hocken können. Er hat sich vor einer Woche in Erfurt leicht verletzt. »Es wird schon besser und ich hoffe, dass ich rechtzeitig für die Deutschen Meisterschaften wieder fit bin«, sagt der schnelle Auszubildende. Auch ohne Thorwesten wollen die LC-Männer mit einer 4x200-Meter-Staffel die Norm für die DM (16. und 17. Februar in Leipzig) in Angriff nehmen. Im Feld der Frauen fehlt Alina Kuß ebenfalls verletzungsbedingt, derweil Chantal Butzek und Ezinne Okparaebo einen Start bei den Meetings in Berlin (ISTAF Indoor, Freitag) und Karlsruhe (Indoor Meeting, Samstag) bevorzugen. Ina Thimm konzentriert sich auf die 200-Meter-Distanz. Die Juristin blickt optimistisch auf den Wettkampf: »Ich möchte meine Trainingsergebnisse der vergangenen Wochen bestätigen und ein gutes Rennen abliefern.«

" „Ich möchte meine jüngsten Trainingsergebnisse bestätigen.“ Ina Thimm "

Der weitere Fokus liegt auf dem Nachwuchs. Mit einem sauberen Rennen kann sich Franziska Keuper (U20) in das Finale der 60 Meter schieben. »Ich bin mir sicher, dass Franzi eine 7,70er-Zeit drauf hat«, sagt Trainer Thomas Prange.

Für Doménique Gürth heißt es im Hochsprung der U20 ein gutes Resultat zu erzielen. Falls er an seine Leistung aus dem letzten Winter (1,99 Meter) anknüpft, ist alles offen. Filip Frenzel (U20) will sich m Kugelstoßen beweisen. Im 1500-Meter-Rennen der U18 ist der LC mit Kiara Nahen, Charlotte Esken und Edda Reis vertreten. Über 60 Meter Hürden starten Sebastian Stelte und Franca Schröder (U18). Kea Wagemann läuft in der weiblichen U20 die 400 Meter.