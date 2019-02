Am Sonntag schießt der SSV von 14 Uhr an im Sportzentrum Maspernplatz gegen die SSG Kevelaer um den Deutschen Meistertitel im Luftgewehrschießen. Zuvor findet von 12 Uhr an das Luftpistolen-Finale zwischen der Braunschweiger SG und der SGi Ludwigsburg statt.

Markus Quickstern: »Das ist sensationell«

Markus Quickstern, Vorsitzender des SSV St. Hubertus Elsen, freute sich riesig über den Finaleinzug vor heimischem Publikum. »Das ist sensationell. Ich hatte nicht damit gerechnet, schließlich hatte unser Viertelfinalgegner Prittlbach den besseren Ringschnitt. Auch den Halbfinalgegner Fürth hatte ich nicht erwartet, aber die SSG hatte sich gegen den favorisierten BSV Buer-Bülse durchgesetzt. daran sieht man, dass jeder Wettkampf erst geschossen werden muss.«

Mit Blick auf das Finale gegen die SSG Kevelaer sagte er: »Das ist ein Finale unter Freunden. Im Juniorenbereich bilden wir eine Wettkampfgemeinschaft mit Kevelaer.«

Ergebnisse

Viertelfinale: SV Germ. Prittlbach - SSV St. Hubertus Elsen 1:4 (Isabella Straub - Peter Hellenbrand 391:395, Martin Strempfl - Denise Palberg 396:398, Sebastian Franz - Dirk Steinicke 391:395, Julia Bauer - Malin Wigger 394:389, Anna-Lena Geuther - Amelie Kleinmanns 390:392)

Halbfinale: SG Dynamit-Fürth - SSV St. Hubertus Elsen 2:3 (Elania Nardelli - Peter Hellenbrand 394:397, Sonja Pfeilschifter - Denise Palberg 397:394, Maximilian Wolf - Dirk Steinicke 391:393, Silvia Rachl - Amelie Kleinmanns 392:394, Daniel Karg - Annemarie Röser 394:393)