Ohne Satzverlust: Frank Epping vom Paderborner TC Blau-Rot ist der verdiente neue ostwestfälische Hallen-Tennismeister in der Altersklasse Herren 55. Foto: Agentur Klick

Paderborn (WB/AK). Bei den Hallen-Meisterschaften des Tennisbezirks Ostwestfalen-Lippe im Einzel der Damen, Herren und der Altersklassen im Tennispark Lippstadt sind die Entscheidungen gefallen. Zwei Titel in den insgesamt zehn ausgespielten und mit in der Summe 2.000 Euro Preisgeld dotierten Konkurrenzen gingen an Starter aus dem Kreis Paderborn.