Den wohl größten Grund zur Freude hatte an diesem Wochenende Katharina Grompe. Sie durfte über ein Sonderstartrecht des Verbandes an den NRW-Meisterschaften teilnehmen und wusste zu überzeugen. Nach vier langen, verletzungsreichen Jahren lief die gebürtige Dortmunderin im 60-Meter-Vorlauf am Sonntag 7,40 Sekunden. Im Finallauf konnte sie erneut überzeugen und kam in 7,42 Sekunden hinter Johanna Marie Bechthold (TV Wattenscheid 01 7,40 Sekunden) ins Ziel. Grompe resümierte nach dem Lauf: »Es war ein gutes Gefühl, im ersten Rennen so nah an meine Bestzeit zu laufen und für mich ein Statement zu setzen. Thomas, Kathi und die gesamte Trainingsgruppe standen von Tag eins an hinter mir – das unterstützt ungemein.« Auf dem Bronzerang landete Janina Kölsch in 7,53 Sekunden. Im Zwischenlauf war sie zur Saisonbestzeit von 7,51 Sekunden gesprintet. »Ich habe am Freitag mein zweites Staatsexamen bestanden und konnte einfach den Kopf ausschalten und frei laufen. Jetzt heißt es, die nächsten zwei Wochen im Training noch einmal alles rausholen, um in Leipzig fit zu sein«, bilanzierte die erleichterte angehende Lehrerin.

" „Thomas, Kathi und ganze Trainingsgruppe standen hinter mir.“ Katharina Grompe "

Ein weiteres Mal Silber gab es überraschend für die 4x200-Meter-Staffel der Männer. Leider liefen Hendrik Lohmer, Lorenz Gamm, Tarek Petzel und Florian Rieker mit 1:30,33 Minuten aber knapp an der geforderten Norm für die Deutschen Meisterschaften vorbei. U20-Athletin Franziska Keuper erreichte souverän das Finale und landete mit einer guten Zeit von 7,85 Sekunden auf Rang fünf. Trotz Verletzungsproblemen ging unterdessen Alina Kuß an den Start. Der Versuch, die DM-Norm für Leipzig trotz zwei Wochen Trainingsrückstands zu ersprinten, scheiterte jedoch. So blieben für Kuß am Ende lediglich Rang sieben über 60 Meter (7,80 Sekunden) und Rang zehn über 200 Meter (25,15 Sekunden). Auch Ina Thimm verpasste mit 24,94 Sekunden und Rang sieben über 200 Meter die Norm für Leipzig.

4x200-Meter-Staffel verpasst die DM-Norm, aber holt Silber

Lorenz Gamm erreichte Platz sechs über die 400 Meter der Männer (50,14 Sekunden). Ebenfalls Platz sechs gab es für Sebastian Stellte (U18) im Finale der 60-Meter-Hürden (8,78 Sekunden). Im Speerwurf reichten 30,38 Meter für Tilo Niggemeyer zu Rang fünf. Kiara Nahen (U18) landete über die 1500 Meter mit einer Zeit von 4:54,19 Minuten auf Rang sieben. Über eine neue Bestzeit und Rang sechs im 4x200-Meter-Rennen der weiblichen U20 konnten sich Luzie Probst, Franziska Keuper, Nicole Rodehutscord und Vanessa Golownitsch freuen. Des Weiteren haben erfolgreich teilgenommen: Emma Kulig (11. Platz, Speerwurf U20), Hannah Lohmann (12. Platz, Speerwurf U20), Luzie Probst (PB 60 Meter Hürden), Kea Wagemann (10. Platz, 400 Meter U20), Pascal Reuter (PB 60 Meter), Fynn Niklas Liem, Anna Semler, Nicole Rodehutscord, Edda Helene Reis, Charlotte Esken, Kirsten Liening Ewert (PB 60 Meter), Marlene Funke sowie Lauryn Siebert.