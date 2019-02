Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Raphael Kandra ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden – diesmal sogar ohne Satzverlust – und darf sich zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister nennen. Eine doppelte Titelfeier blieb den Assen aus den Reihen des Paderborner Squash Clubs in Hamburg aber versagt, denn Franziska Hennes musste sich in einem dramatischen Finale mit 2:3 geschlagen geben.

Hennes wäre um ein Haar schon in der Vorschlussrunde gegen die topgesetzte Saskia Beinhard vom SC Monopol Frankfurt ausgeschieden, lag im fünften Durchgang scheinbar aussichtslos mit 1:7 hinten, ehe sie eine meisterhafte Aufholjagd startete. »Irgendwann habe ich mir gedacht: Okay, jetzt wird es echt eng. Dann ist es mir gelungen, einen Schalter umzulegen und das Spiel tatsächlich noch zu drehen.« Im Finale gegen Nele Hatschek vom SRC Duisburg gestaltete sich der Spielverlauf nicht so glücklich. Hier durfte sich Hennes nach drei Sätzen (11:3, 9:11, 11:3) auf einem sehr guten Weg wähnen, ehe sich die Kräfteverhältnisse doch noch entscheidend änderten (8:11, 9:11). »Mir ist die Partie entglitten. Ich bin mit der Zeit etwas müde geworden und am Ende hat Nele auch durchaus verdient gewonnen«, sagte die Paderbornerin. Hatschek freute sich über ihren ersten DM-Titel, Hennes hatte in ihrem fünften Finale erstmals einer Gegnerin zu gratulieren. Die vorbildlich faire Verliererin freute sich für die Siegerin, gestand aber auch ein: »So ist der Sport, ich gönne es Nele und weiß noch, wie toll sich die erste Meisterschaft für mich angefühlt hat. Aber andererseits ist das gerade auch hart für mich. Diese Niederlage wird sicherlich ein, zwei Tage lang noch etwas tiefer sitzen«, sagte die 26-Jährige.

Die Gemütslage bei Vereinskollege Raphael Kandra war natürlich eine völlig andere. Nach dem ersten Triumph im Vorjahr hatte er sich diesmal – erneut in Abwesenheit des ehemaligen Seriensiegers Simon Rösner (2007 bis 2017) – noch ein zweites Ziel gesetzt. »Ich wollte ohne Satzverlust Deutscher Meister werden und bin froh, dass mir auch das gelungen ist«, sagte der 28-Jährige. Im Viertelfinale gegen Lokalmatador Rudi Rohrmüller (SW Hamburg) wurde Kandra zum ersten Mal richtig gefordert (wir berichteten), behielt jedoch mit 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) die Oberhand. Nach dem lockeren 3:0 (11:2, 11:1, 11:1) gegen Johannes Thür­auf (Squash Devils Gerlingen) kam es im Endspiel zur Neuauflage des Vorjahresfinals.

2018 hatte der Stuttgarter Valentin Rapp dem Weltranglisten-15. den einzigen Satz klauen können und auch das Wiedersehen begann sehr ausgeglichen. Beim Stand von 10:11 lag Kandras erster Satzverlust in der Luft, doch er drehte das Blatt, gewann diesen Durchgang mit 13:11 und die folgenden deutlich (11:2, 11:6). Rapp hatte auf dem Weg ins Endspiel die PSC-Vertreter Cederic Lenz (2. Runde/3:0) und Lucas Wirths (Viertelfinale/3:1) ausgeschaltet, aber gegen Kandra war letztlich kein Kraut gewachsen. »Valentin hat es mir im ersten Satz sehr schwer gemacht. Da hatte ich noch Probleme, meine Länge zu finden. Danach habe ich mich deutlich wohler gefühlt und es sicher nach Hause gespielt«, sagte der alte und neue Meister. Der Sieg ist mit 1200 Euro Prämie verbunden und für das Geld hat der angehende Vater – im Mai erwarten seine Frau Sina und er das erste Kind – schon eine sehr gute Idee: »Das investieren wir in einen Kinderwagen.«