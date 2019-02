Paderborn (WB). Innerhalb von einer Woche entscheidet sich, in welcher Liga die Rollstuhlbasketballer der Ahorn-Panther Paderborn in der nächsten Serie spielen.

Zuerst geht es am Samstag zum Vorletzten der 2. Bundesliga Nord, Hannover United II (15 Uhr), und eine Woche später zum sieglosen Schlusslicht Alba Berlin. Aber erst einmal gilt die volle Konzentration dem Spiel in Hannover und die Ostwestfalen fahren vier Spieltage vor Saisonende mit besten Aussichten zum Tabellenvorletzten.

Der klare 64:44-Hinspielerfolg lässt auf eine einfache Aufgabe beim Team aus der niedersächsischen Landeshauptstadt schließen, der mit zwei Saisonerfolgen einen Sieg weniger als die Ahorn-Panther auf dem Konto hat. Doch Hannover untermauerte in der Vorwoche mit einem klaren 69:41-Auswärtserfolg beim abgeschlagenen Tabellenletzten in Berlin den Anspruch auf den Klassenerhalt. Aber der Aufsteiger aus Paderborn hält nach drei Niederlagen zu Jahresbeginn weiterhin alle Möglichkeiten in den eigenen Händen, zwei Teams hinter sich zu lassen.

Nicht vom klaren Hinspielerfolg blenden lassen

»Wir wollen in Hannover frühzeitig für Fakten sorgen und mit einem Sieg den Weg zum Klassenerhalt ebnen«, sagt Paderborns Low-Pointer Darius Friesen, der von Außen für die nötigen Punkte sorgen möchte. »Wir kennen den Gegner genau und lassen uns von dem klaren Hinspielerfolg nicht blenden«, sagt Coach Detlef Tipp, der höchste Konzentration in der Defensive einfordert, damit es mit dem vierten Saisonerfolg klappt und der Rechenschieber bei den Ahorn-Panthern in der Saisonendphase in der Hosentasche bleiben kann.