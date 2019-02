Marvin Binger (M13) zeigte sich im Finale der 60 Meter nervenstark und sicherte sich den Sieg in 8,31 Sekunden. Dahinter landete Jannis Menze (M13) in 8,49 Sekunden auf dem Bronzerang. Für ihn gab es zudem Silber über die 800 Meter (2:24,29 Minuten). Hier legte Jonathan Gebauer in 2:19,33 Minuten einen Start-Ziel-Sieg hin. Über diese Strecke sicherte sich Tim Satzinger in der M15 Silber (2:24,98). Neil Spehr (M12) sprintete im Finallauf der 60 Meter ebenfalls auf Platz zwei (8,97 Sekunden).

Olaf Bernemann sammelt den kompletten Medaillensatz

Einen vollen Wettkampftag hatte Olaf Bernemann (M12). Der junge Athlet sammelte die komplette Medaillenkollektion. Olaf durfte sich über Bronze im 800-Meter-Lauf (2:48,02 Minuten), Silber im Kugelstoßen (7,12 Meter) und Gold im Hochsprung freuen. Hier zeigte der Schüler seine Sprungstärke und überquerte als einziger 1,40 Meter. Die Teamkameradinnen Franziska Reis und Matilda Lutze (W12) wussten ebenfalls im Hochsprung zu überzeugen. Sie sicherten sich mit 1,30 Metern Platz zwei und drei.

Sprinttalent Gesa Lutze (W13) pulverisierte ihre 60-Meter-Bestzeit im Vorlauf und steigerte sich auf 8,32 Sekunden. Auch im Finale ging an ihr kein Weg vorbei. Diesmal rannte sie in 8,40 Sekunden auf Platz eins. Auf dem Bronzerang landete Trainingskameradin Carina Altmiks in 8,76 Sekunden. Carina freute sich zudem über Silber im Weitsprung, wo sie sich im sechsten Versuch auf 4,41 Meter steigerte. Im 800-Meter-Lauf der W12 lief Victoria Leifels mit einem starken Schlussspurt in 2:55,34 Minuten zu Silber. Im Kugelstoßen der W13 freute sich Carlotta Krause mit 6,88 Metern über Bronze. Die gleiche Medaille gab es für Trainingspartnerin Victoria Golownitsch (6,01) in der W12.

Ella Lapsien sprintet vor Katie Czok ins Ziel

Im 60-Meter-Hürdensprint der W14 schlug der LC gleich doppelt zu. Gold und Silber gingen an Ella Lapsien (9,85 Sekunden) und Katie Czok (10,13). Letztgenannte lief zudem über die 60 Meter in Bestzeit von 8,32 Sekunden zum Sieg. Auch im Weitsprung wusste Katie zu überzeugen, sprang mit 5,06 Metern erstmals über die fünf Meter und zum zweiten Titel.

Ebenfalls erfolgreich zeigte sich der Mehrkampfnachwuchs aus der Trainingsgruppe von Susanne Müller Krusemark. Hellwach präsentierte sich Finn Müller in der M14 gleich zum Wettkampfstart – er sicherte sich im Kugelstoßen mit 10,76 Meter den Titel. Über 60 Meter sprintete Finn im Finale in 8,27 Sekunden auf den Bronzerang. Dank dieser klasse Leistungen darf er sich zudem über die erfüllten Normen für die Westfälischen Meisterschaften U16, die am 3. März in Paderborn ausgetragen werden, freuen. Silber und Bronze gab es für Ida Büssemeier. Im Weitsprung W15 belegte sie mit 4,60 Metern Platz zwei. Bei ihrem Debüt über die lange Sprintstrecke, die 300 Meter, belegte sie nach einem mutigen Rennen in 46,13 Sekunden den dritten Platz. Platz zwei gab in der W15 für Lea Stornebel mit 9,32 Metern im Kugelstoßen. Jan Scholz sicherte sich im Weitsprung M14 einen weiteren Podestplatz. Mit 4,63 Metern flog er zur Bronzemedaille.