Für einen Beitrag, der am Sonntag, 3. März, von 17.10 Uhr an im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen sein soll, wurde Rösner beim Training im Ahorn-Sportpark, auf der Anlage des Golf-Club Paderborner Land in Thüle und im Kreis seiner jungen Familie gefilmt. »Das war eine schöne Geschichte. Ich habe mich tierisch darüber gefreut und hoffe logischerweise, dass es nicht bei dem einen Bericht über unseren tollen Sport bleibt«, sagte Rösner.

Der Weltklassespieler zählt natürlich ebenfalls zum Team-EM-Aufgebot, das Bundestrainer Oliver Pettke bekannt gegeben hat. Auch die PSC-Asse Raphael Kandra, Lucas Wirths und Franziska Hennes sind vom 1. bis 4. Mai in Birmingham dabei.