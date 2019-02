Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Der milliardenschweren Familie des Investmentunternehmers Mark Walter (Guggenheim Partners) sei Dank: Bei den am Samstag in Chicago, der Heimat des Hauptsponsors, beginnenden Einzelweltmeisterschaften spielen die Squash-Profis erstmals in der Geschichte der Randsportart ein Gesamtpreisgeld von 1 Million Dollar aus.

Vor zwei Jahren, bei der WM in Manchester, ging es für die Männer um 325.000 und für die Frauen um 279.000 Dollar, jetzt wird das Geld zu gleichen Teilen (jeweils 500.000 Dollar) auf die beiden 64er-Felder verteilt. »Das Erreichen der Millionengrenze ist für unseren Sport ein großer Schritt. Statt knapp 30.000 Dollar gibt es für den Sieger jetzt 75.000 Dollar. Der Unterschied ist schon enorm, hat auf meine Motivation allerdings keinen entscheidenden Einfluss. Ich möchte auch bei dieser WM einfach wieder so weit kommen wie möglich«, sagt Simon Rösner. Der Weltranglistenvierte und sein Paderborner Vereinskamerad Raphael Kandra, die Nummer 15 der Welt, sind die einzigen deutschen Vertreter in »Windy City«. Die PSC-Asse haben sich am Mittwochnachmittag vom Paderborn-Lippstadt Airport in Richtung USA aufgemacht.

Im Dezember 2017 war für das Duo bereits in der ersten Runde Endstation. Ein krankheitsbedingt geschwächter Rösner hatte sich überraschend dem Katarer Abdulla Al Tamimi geschlagen geben müssen, Kandra war am Schotten Greg Lobban gescheitert. Diesmal ist die Ausgangslage eine ganz andere. Die Paderborner sind im PSA-Ranking mittlerweile in weitaus höheren Sphären unterwegs und zudem zu 100 Prozent fit. Die darauf basierenden Ziele klingen nun wie folgt. »Ich bin an Position drei gesetzt, möchte das natürlich am liebsten bestätigen und in das Halbfinale einziehen«, sagt Rösner, der bei einer WM erstaunlicherweise noch nie über das Achtelfinale hinaus gekommen ist. Genau das ist Kandras Ziel. Weiter zu denken, das verbietet der Blick auf den möglichen Gegner in der dritten Runde, denn dort wartete auf den gebürtigen Fürther der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Mohamed Elshorbagy (Ägypten). Die Gegner haben es aber nicht erst im weiteren Turnierverlauf in sich. Schon zu Beginn werden die Deutschen Einzelmeister der vergangenen 13 Jahre voll gefordert. Rösner hätte es kaum härter treffen können. Der 31-Jährige bekommt es mit dem ehemaligen Weltranglistendritten Omar Mosaad (Ägypten) zu tun, der derzeit auf Rang 13 zu finden ist: »Omar befindet sich nach einigen familiären Problemen auf dem Weg zu alter Stärke.« Der 28-jährige Kandra duelliert sich mit Leo Au (Hongkong/WRL 27) und spricht respektvoll von einem »50:50-Spiel«.