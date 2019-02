Rösners Erstrundenlos hatte es in sich, stellte sich ihm mit Mosaad doch sogleich der Vizeweltmeister von 2015 und die ehemalige Nummer drei der Welt in den Weg. »Das ist definitiv das schwierigste Los, das ich in einer ersten Runde bekommen konnte«, hatte der elfmalige Deutsche Meister gesagt. Aktuell ist der Paderborner die Nummer vier der Welt, der Mann aus Kairo nach schwierigen privaten Zeiten immerhin wieder Weltranglisten-Dreizehnter, allerdings noch nicht ganz der alte. Rösner setzte sich in 41 Minuten in überlegener Manier mit 11:8, 11:2 und 11:7 durch. »Mir war klar, dass es ein sehr schweres Match werden würde. Omar hat schließlich vor nicht allzu langer Zeit im WM-Finale gestanden. Umso zufriedener bin ich, mich in drei Sätzen behauptet zu haben«, sagte Rösner, auf den in der zweiten Runde (in der Nacht auf Montag) der Engländer Richie Fallows wartet.

Kandra und Au liefern sich drei enge Sätze

Der amtierende Deutsche Meister Kandra (WRL 15) wäre beim Blick auf Weltrangliste gegen den zwölf Plätze tiefer notierten Au eigentlich leichter Favorit gewesen, hatte aber schon im Vorfeld von einem 50:50-Vergleich gesprochen und so entwickelte sich die Begegnung dann auch. Jeweils hauchdünn mit 11:9 gingen die ersten beiden Durchgänge an seinen Gegner. Satz Nummer drei sicherte sich der Paderborner mit dem umgekehrten Resultat. Aber statt die Wende weiter voranzutreiben, schlug Au zurück, gewann den vierten Satz mit 11:3 und das Spiel nach 55 Minuten mit 3:1.

Breakdance statt Squash: Olympia-Bewerbung erneut gescheitert

Großes Thema am Rande der Weltmeisterschaften war eine weitere sehr bittere Niederlage für die Sportart. Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele 2024 in Paris hätte dem IOC unter anderem auch Squash für die Aufnahme in das Programm vorschlagen können, hat sich neben Sportklettern, Skateboarding und Surfen jedoch nicht für Squash, sondern für Breakdance entschieden. »Diese neuerliche Niederlage im Kampf um die Aufnahme ins Olympische Programm ist eine herbe Enttäuschung«, sagte Johannes Voit, der Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Squash-Verbandes. An der vom Weltsquashverband und der Professional Squash Association gestarteten Kampagne »Squash goes Gold« hatten sich auch Simon Rösner und Raphael Kandra mit sehr großen Hoffnungen beteiligt.