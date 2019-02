Eugene Ofosu-Ayeh (rechts) bringt die U21 des SCP gegen Haltern mit 2:1 in Führung. Am Ende steht es aber nur 2:2. Foto: Agentur Klick

Von Timo Schäfers

Der Ausgleich für den Tabellenzweiten aus dem Münsterland fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Kurz zuvor sah der eingewechselte Paderborner Rion Latifaj eine höchst umstrittene Rote Karte (77.), die SCP-Coach Mitch Kniat zur Weißglut trieb: »Diese Rote Karte war eine absolute Frechheit. Ich sage nicht oft etwas gegen Unparteiische, aber dieser Schiedsrichter war mit dem Spiel völlig überfordert. Ich habe mir die Aktion sogar noch mal auf Video angeschaut. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das wirklich ein Foul war. Ich hoffe, dass der DFB den Fehler eingesteht und den Jungen nicht sperrt. Das hätte er nicht verdient.«

Bis zu dieser diskutablen Szene in der 77. Minute war der SCP voll auf Kurs, drei überraschende Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Im ersten Spielabschnitt ließen sich die Paderborner auch nicht von einem zwischenzeitlichen Rückstand beirren und kamen nur zwei Minuten nach der Halterner Führung von Arda Nebi (29.) durch Sergio Gucciardo zum Ausgleich (31.). Großen Anteil am 1:1 hatte Profi-Leihgabe Mohammed Kamara, der bei seinem Pflichtspieldebüt in Deutschland zwei TuS-Abwehrspieler stehen ließ und Gucciardo mustergültig freispielte. Nur vier Minuten später leitete Kamara den nächsten Treffer ein. Mit seinem Zuspiel fand der Liberianer Felix Herzenbruch, der den Ball in die Mitte zu Eugene Ofosu-Ayeh flankte. Der Neuzugang machte sich lang und drückte die Kugel zum 2:1-Pausenstand über die Linie (35.).

Starker Kamara wird in der Nachspielzeit zum tragischen Helden

»Nach der Pause hatten wir das Spiel gut im Griff. Wir wussten, dass Haltern mit vielen langen Bällen spielt und hatten uns gut darauf eingestellt«, lobte Kniat, dessen Mannschaft auch in Unterzahl alles gab, um die drei Zähler an der Pader zu behalten. In der Nachspielzeit wurde dann aber ausgerechnet Kamara zum tragischen Helden. Der 21-Jährige stellte sich im eigenen Strafraum ungeschickt an und verursachte so einen vertretbaren Foulelfmeter. Stefan Oerterer traf an, behielt die Nerven und sicherte den Gästen so den schmeichelhaften Punktgewinn (90.+4). »Den Elfmeter kann man geben, darüber rege ich mich nicht auf. Wir hätten den Sieg absolut verdient gehabt. Mir tut es für die Jungs leid und natürlich auch für Mohammed, der trotz des Fouls eine gute Leistung gezeigt hat. Wir machen ihm keinen Vorwurf«, meinte Kniat.

Durch die Punkteteilung bleiben die Paderborner, die seit vier Spielen ungeschlagen sind, weiter Tabellenzwölfter. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang nur noch drei Zähler, da Westfalia Herne am Freitagabend die Hammer Spielvereinigung bezwang.