Das Bild täuscht: Dolphins-Präsident David Schmidtmann blickt durchaus optimistisch auf die am Sonntag mit dem Heimderby gegen Bielefeld beginnende Saison. Foto: Elmar Neumann

Paderborn (WB/en). Nach vier Jahren und dem Vizemeistertitel 2016 in der German Football League 2 Nord sind die Paderborn Dolphins zurück in der Drittklassigkeit. Die Verantwortlichen haben den Abstieg genutzt, um die Resettaste zu drücken. Das Auftaktderby gegen die Bielefeld Bulldogs (Sonntag, 16 Uhr, Hermann-Löns-Stadion) dient als erster Fingerzeig, wie es um die neuen Dolphins bestellt ist. Präsident David »Dave« Schmidtmann zeigt sich im Gespräch mit Elmar Neumann sehr optimistisch.

Herr Schmidtmann, ist es richtig, wenn man die Saison als Paderborner Neuanfang bezeichnet?

David Schmidtmann: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das im vergangenen Jahr angekündigt und den Worten Taten folgen lassen. Der Umbruch, den wir hinter uns haben, ist schon gewaltig. Angefangen beim Trainerteam, über das neue Gesicht der Mannschaft bis hin zur Installation von Jason Irmscher als Vizepräsident Sport. Vor allem am Roster merkt man den Wandel extrem. 30 Spieler haben uns verlassen, 21 Jungs sind neu oder zurückgekommen. Das ist zweifellos der größte Umbruch, den ich in meiner Zeit als Spieler und Präsident erlebt habe und ich bin immerhin seit 2008 hier.

Was war das Wichtigste, das Sie und Ihre Vorstandskollegen – vor allem aus dem doch äußerst enttäuschend verlaufenen Vorjahr – gelernt haben?

Schmidtmann: Extrem wichtig ist es, dass wir mit Jason Irmscher nun jemanden im Präsidium haben, der sich speziell um den Herrenbereich kümmert. Er hat schon jetzt ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, viel umgekrempelt. Jason hat zum Beispiel ein super Athletikprogramm für die Off Season auf die Beine gestellt, ist aber auch ein immer erreichbarer Ansprechpartner für unsere Spieler. Er ist die gute Seele, aber nicht nur gut. Er ist auch ehrlich und tough und kommt bei den Jungs super an. Zudem ist es einfach ein riesiger Unterschied, ob du einen hauptamtlichen Trainer hast oder nicht. Die Arbeitsweise unseres neuen Trainerteams mit Headcoach und Offense Coordinator JJ Fayed III sowie Defense Coordinator Zac Saleski hat schon eine andere Qualität. Die Jungs sitzen jeden Tag in der Geschäftsstelle und sind 24 Stunden mit Football beschäftigt. Das wird sich bezahlt machen.

In der Vorbereitung gab es lediglich das 9:6 im OWL-Bowl-Spiel gegen Verbandsligist Lippstadt. Das zweite geplante Testspiel hat der Gegner aus Ritterhude abgesagt. Ist das ein großes Problem im Hinblick auf die Abstimmung im neuen Team?

Schmidtmann: Keine Frage, wir hätten das Spiel gegen Ritterhude gut gebrauchen können. Die Praxis fehlt natürlich. Die Jungs haben versucht, den Ausfall mit langen Scrimmages im Stadion unter Wettkampfbedingungen zu kompensieren, aber das ist natürlich nicht ganz vergleichbar und daher kann es schon sein, dass es am Sonntag gegen die Bulldogs noch ein paar Abstimmungsprobleme gibt. Das ist uns bewusst.

Der neue Headcoach hat auch einen neuen Quarterback mitgebracht. Welchen Eindruck macht Kyle Faunce bislang?

Schmidtmann: Bisher macht Kyle auf und neben dem Feld einen top Job. Er passt sportlich wie charakterlich super ins Team, weiß im Training zu überzeugen. Alles weitere werden die ersten Spiele zeigen, aber wir sind total optimistisch, glauben an ihn und sind sicher, dass er sich ganz schnell zum Dreh- und Angelpunkt der Offense entwickelt.

Welches Ziel sollen diese neuen Paderborn Dolphins erreichen? Haben Sie die direkte GFL2-Rückkehr im Visier?

Schmidtmann: Es gibt einige Teams, unter anderem auch Bielefeld, die den Aufstieg als Ziel ausgeben. Wir sagen bisher, dass wir in die Top3 wollen, und dabei bleibe ich auch. Die Regionalliga West ist stark besetzt. Was wirklich für uns möglich ist, wird man nach den ersten Spieltagen wissen.

Gleich zum Auftakt steht das erste Derby an. Hätten Sie sich das Duell zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht oder ist dieser frühestmögliche Termin ideal?

Schmidtmann: Ich finde den Spielplan perfekt. Wir haben drei Jahre auf das nächste Derby gewartet und diese Duelle doch sehr vermisst. Jetzt gibt’s endlich wieder American Football und dann sofort gegen Bielefeld – besser geht’s nicht, nicht für die Fans, nicht für die Teams. Und da die Bulldogs hohe Ziele formuliert haben, ist das für uns direkt eine wertvolle Standortbestimmung.

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie am Sonntag?

Schmidtmann: Wir haben den Kick-off wegen des SCP-Spiels extra eine Stunde nach hinten verlegt. Man kann direkt mit dem Bus von der Benteler-Arena zum Hermann-Löns-Stadion fahren. Ich hoffe, dass diese Möglichkeit von vielen Paderbornern genutzt wird, rechne aber auch unabhängig davon mit weit mehr als 1000 Fans.

Das bislang letzte Heimspiel gegen die Bulldogs endete im Juli 2016 mit 48:14 für die Dolphins. Wäre ei solches Ergebnis auch am Sonntag okay?

Schmidtmann: (lacht) Sagen wir es so: Ich habe an den Tag sehr, sehr gute Erinnerungen.