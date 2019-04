Paderborn (tim). Es geht eng zu in der Nordstaffel der Baseball-Bundesliga. Drei Mannschaften thronen nach acht Spieltagen mit sechs Siegen an der Spitze. Eine davon: Die Untouchables Paderborn, die am Samstag ab 12 Uhr die Solingen Alligators im Ahorn-Ballpark zu zwei Spielen empfangen.

»Wir brauchen zwei Siege, um weiter oben mitzumischen«, weiß Untouchables-Coach Jendrick Speer, dessen Team nur einen Erfolg vor den Gästen aus Solingen liegt. »Ich erwarte ein hartes Spiel für uns. Solingen hat eine sehr starke Mannschaft, die wir gut kennen. Das wird ein offener Schlagabtausch auf einem hohen Niveau.«

Speziell vor Wayne Ough, dem 40-jährigen Spielertrainer der Alligators hat Speer Respekt: »Wayne Ough pitcht im zweiten Spiel von Beginn an bei Solingen. Er verfügt über sehr viel Erfahrung und hat auch schon in den USA gespielt. Insgesamt ist das ein ausgeglichenes Team.«

Respekt vor Spielertrainer

Am vergangenen Wochenende zeigten die Paderborner zwei unterschiedliche Gesichter. Auf den ersten Sieg gegen die Bonn Capitals nach rund zwei Jahren Durststrecke (6:4) folgte in der ehemaligen Bundeshauptstadt in Spiel zwei eine deutliche 0:10-Pleite. »Wir haben in Bonn eigentlich sehr gut gespielt. Gerade das Ergebnis im zweiten Duell des Tages spiegelt nicht den Spielverlauf wider«, berichtet Speer. Einen Zusammenhang mit den Partien gegen die Hamburg Stealers, gegen die die U’s nach einem guten ersten Spiel ebenfalls das zweite Duell verloren, sieht Speer aber nicht: »Natürlich ist es so, dass viele Mannschaften im zweiten Spiel mit starken Amerikanern pitchen, im ersten dagegen einen etwas schwächeren deutschen Werfer aufbieten. Wir haben den Vorteil, dass unsere deutschen Pitcher richtig gut sind, das hilft uns am Anfang. Es ist schwerer das zweite Duell gegen die Topteams zu gewinnen, wir haben aber alle Möglichkeiten dazu.« Um gegen Solingen beide Spiele für sich zu entscheiden und so an der Tabellenspitze zu bleiben, »müssen wir in der Defensive eine richtig gute Leistung zeigen. Wenn unsere Pitcher die Strike-Zone kontrollieren, bin ich guter Dinge«, meint Speer. Allerdings hatten die U’s unter der Woche mit einer Krankheitswelle zu kämpfen. »Es waren einige Spieler angeschlagen. Zum Wochenende sollte aber wieder alles gut sein«, glaubt der Coach, der lediglich auf Dominik Buda verzichten muss.

Mit zwei Siegen könnten sich die Untouchables ein kleines Polster im Kampf um die Play-off-Ränge erspielen. Jeweils die besten vier Mannschaften beider Bundesligastaffeln qualifizieren sich im Anschluss an die Hauptrunde für die Play-offs und spielen dann den neuen Deutschen Meister aus. »Da wollen wir hin, das ist natürlich unser Ziel. Aktuell sind wir auf einem guten Weg«, kündigt Untouchables-Urgestein Björn Schonlau an, der sich gegen Solingen auf »zwei richtig intensive Duelle vor hoffentlich vielen Zuschauern« freut.