Paderborn (WB). Die U17 des SC Paderborn ist am Sonntag (13 Uhr) in Münster zu Gast und wird dort wohl auch offiziell absteigen. Die U19 kämpft dagegen noch um den Klassenerhalt. Am Sonntag (13 Uhr, TNLZ) kommt es zu einem hochbrisanten Kellerduell: Der SCP erwartet als Drittletzter den Viertletzten Preußen Münster. Vor dem Derby sprach Matthias Reichstein mit Trainer Ayhan Tumani.

Herr Tumani, Sie haben das Team nach fünf Spieltagen übernommen. Damals hatte der SCP einen Punkt. Was hat sich verändert?

Tumani: Die Jungs haben einen großen Sprung nach vorne gemacht. Das Spielverständnis untereinander hat sich deutlich verbessert, unsere Spielsweise auch und körperlich ist das Team ebenfalls viel robuster geworden – aber das ist im Nachwuchsbereich nach neun Monaten völlig normal. Das Ergebnis in Zahlen sind weitere 19 Punkte.

Aber noch immer schwebt Ihr Team in einer sehr engen Liga in höchster Abstiegsgefahr.

Tumani: Das ist genau der Punkt. So eng war es in dieser Klasse schon lange nicht mehr. Drei Spieltage vor Schluss kämpfen fünf Mannschaften um den Klassenerhalt. Mit 20 Punkten sind wir Drittletzter, nur zum Vergleich: Damit wäre mein Team in der Nordstaffel schon längst gerettet. Für den Wettkampf und damit für die Ausbildung ist das aber gar nicht schlecht. Wir müssen bis zum letzten Spieltag fokussiert und konzentriert bleiben und sind in jedem Spiel gefordert.

Zuletzt reichte es sogar zu einer kleinen Serie. Ihre Mannschaft hat seit drei Spieltagen nicht mehr verloren?

Tumani: Und das gegen starke Mannschaften. Fortuna Düsseldorf hat ein Team, das bei dem Potenzial viel weiter oben stehen müsste. Der Punkt bei Bayer Leverkusen hat dem Selbstbewusstsein sehr gut getan und den 1:0-Sieg gegen den MSV Duisburg haben wir gegen eine Mannschaft verbucht, die in diesem Jahr die wenigsten Gegentore kassiert hat. Da gilt es jetzt weiterzumachen.

Angesichts der Tabellenkonstellation ist ein Sieg gegen Preußen Münster Pflicht, oder?

Tumani: Wenn ich jetzt nein sagen würde, hätte ich ja nicht auf die Tabelle geschaut. Die Frage ist aber zunächst, wie wir zum Sieg kommen? Deshalb werden wir sehr fokussiert, aber auch mit der nötigen Lockerheit in dieses Spiel gehen. Das müssen wir gut mitein­ander verbinden und dann werden wir auch unser Ziel erreichen.

Haben Sie personelle Probleme?

Tumani: Bis auf die Langzeitverletzten Daniel Grgic und Wladimir Wagner, die sich beide aber wieder im Aufbautraining befinden, habe ich alle Spieler an Bord. da habe ich die Qual der Wahl.

Wenn es nicht reichen sollte, wie schwer würde der Doppelabstieg U19/U17 aus der Bundesliga den SCP treffen?

Tumani: Das besprechen wir, wenn es soweit ist. Aktuell geht es nur um das nächste Spiel und da heißt der Gegner Preußen Münster. Wenn ich von meinen Jungs die totale Fokussierung auf die Preußen erwarte, kann ich mich als Trainer jetzt nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Eines kann ich aber sicher sagen: Im Vordergrund steht bei uns immer die Idee der Ausbildung, nicht die Ligazugehörigkeit.