Paderborn (WB). Dreimal rollte bereits am Freitagabend im Kreis Paderborn der Ball: In der Fußball-Landesliga gewann der Hövelhofer SV bei Viktoria Rietberg mit 3:0. In der Bezirksliga gewann der SCV Neuenbeken das Verfolgerduell gegen die DJK Mastbruch mit 3:1. Spitzenreiter FC Nieheim zitterte sich beim SC Ostenland zum 3:2-Sieg.

Landesliga

Viktoria Rietberg - Hövelhofer SV 0:3 (0:0). Maximilian Kaspar (60.), Jonas Martens (64.) und Frank Seltrecht (83.) schossen den HSV zu dem am Ende deutlichen Auswärtssieg. »Auch wenn wir rein rechnerisch noch nicht gesichert sind, war das ein elementar wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt«, sagte Trainer Björn Schmidt. Sein Team tat sich in der ersten Viertelstunde noch schwer, doch mit zunehmender Spielzeit dominierte der HSV die Partie und gewann am Ende auch in der Höhe verdient.

Bezirksliga

SCV Neuenbeken - DJK Mastbruch 3:1 (2:0). Ohne Mühe setzte sich der SCV in diesem Spitzenspiel durch. Rene Wegs (20.) und Dino Nesic (35.) brachten die Elf von Trainer Marco Cirrincione schon zur Pause auf die Siegerstraße. Nach dem Wechsel erhöhte Miguel Soylu (71.) noch auf 3:0. Steffen Klesser konnte eine Minute vor dem Ende nur noch für etwas Ergebniskorrektur sorgen. »Das war ein verdienter Sieg für Neuenbeken. Wir spielen eine gute Saison, aber heute war für uns nichts zu holen«, sagte DJK-Coach Roberto Busacca.

SC Ostenland - FC Nieheim 2:3 (2:2). Ein packendes Duell lieferte der SCO dem Ligaprimus. In Durchgang eins drückten zwei Spieler der Partie ihren Stempel auf: Carl Meier und Tobias Puhl. Meier (6./39.) brachte die Hausherren früh in Front und traf dann noch zum 2:2-Pausenstand. Puhl (7./33.) schoss den FCN zum Ausgleich und sorgte für die zwischenzeitliche Führung. Nach der Pause verwandelte Philippe Soethe (77.) einen umstrittenen Strafstoß zum 3:2. In Unterzahl (Rote Karte Sitnikov/89.) rettete der Tabellenführer den knappen Vorsprung noch über die Zeit. Stocksauer war hinterher Ostenlands Co-Trainer Sebastian Brökelmann: »Heute hat uns der Schiedsrichter verpfiffen, Marvin Österdiekhoff kann uns wieder mit 3:2 in Führung bringen und wird wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Im Gegenzug bekommt Nieheim einen Strafstoß für ein Foul, das keins war. Wir hatten uns heute ein Remis verdient.«