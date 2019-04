»Das erste Spiel ist uns aus der Hand geglitten. Da haben wir es verpasst, mehr Punkte zu erzielen. Wir sind aber weiter im Soll«, bilanzierte U’s-Routinier Björn Schonlau. Im ersten Match konterte Paderborns Offensive den 0:2-Rückstand im ersten Inning durch Björn Schonlau, Maurice Bendrien sowie Marco Cardoso, die zur 5:2-Führung drehten. Danach ließen beide Defensivreihen bis zum spielentscheidenden sechsten Inning nichts Nennenswertes mehr zu. Als der bis zu dem Zeitpunkt stark spielende Paderborner Pitcher Benjamin Thaqi zwei RBI-Singles gegen sich verzeichnete und durch Matthew Kemp ersetzte wurde, band Solingen den Sack zu bis zum 5:8-Endstand.

Zweites Spiel läuft besser

Bei der folgenden 4:1-Antwort der Hausherren avancierte U’s-Pitcher Daniel Thieben zum Matchwinner. Er ließ lediglich einen Run, fünf Hits und drei Walks zu und erzielte zudem 13 Strikeouts. Die Vorentscheidung fiel im fünften Inning, als die Untouchables von 1:1 auf 3:1 davonzogen. Finn Bergmann schickte per Single Marco Cardoso zum 2:1 nach Hause und erhöhte kurz darauf nach einem Hit von Maik Ehmcke auf 3:1. Im achten Durchlauf stellte Schonlau nach einem Hit von Maurice Bendrien die Entscheidung zum 4:1 her – damit war gegen die Bergischen immerhin ein Split gelungen. Die Untouchables Paderborn sind jetzt Tabellendritter und gastieren am Mittwoch zu zwei Spielen in Dohren.