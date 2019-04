Die Paderborn Dolphins (in weiß) haben das Derby gegen die Bielefeld Bulldogs dank einer starken Defense mit 16:9 gewonnen. Foto: Jörg Manthey

Von Jörg Manthey

Schloß Neuhaus. Die Paderborn Dolphins haben einen Saisonauftakt nach Maß in der Football-Regionalliga West gefeiert. Vor knapp 1200 Zuschauern im Hermann-Löns-Stadion wurden die Bielefeld Bulldogs, als Topfavorit auf die Meisterschaft gehandelt, verdient mit 16:9 (3:0/10:3/ 0:0/3:6) nach Hause geschickt.

»Die Defense hat es gemacht«, sah Präsident David Schmidtmann seine Vorab-Vermutung bestätigt, dass dieses OWL-Duell »sehr defenseorientiert« werden würde. Der enttäuschte Bulldogs-Sportdirektor Heiko Schreiber war nach diesem Reinfall an früherer Wirkungsstätte wenig amüsiert: »Wir haben in dieser Drucksituation nicht das abgerufen, was wir abrufen mussten. Es hat die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat. Das erste Saisonspiel liegt uns einfach nicht.«

Bielefelder Frust

Da in der Offense überhaupt nichts glücken wollte, machte sich bei den Hunden zunehmend Frust breit, der sich in Fouls und in Strafen ausdrückte. Höhepunkt der gelben Flaggenparade war Marcel Grimms Disqualifikation wegen unsportlichen Verhaltens.

Auch auf Paderborner Seite musste früh ein Spieler runter. Für D-Liner Tom Darley war wegen Tretens eines am Boden liegenden Bielefelders bereits im ersten Viertel Schluss. Insgesamt war es allerdings ein fairer Schlagabtausch.

Kicker Heiko Bals glücken drei Fieldgoals

Kicker Heiko Bals, der früher mal beim TuS Schwefe an den runden Ball getreten hatte, stellte mit einem Fieldgoal aus 25 Yards die 3:0-Führung für die Platzherren her (5.). Im zweiten Durchgang schaffte sein Bulldogs-Pendant Tobias Stork erst den 3:3-Ausgleich, ehe wiederum Bals aus 21 Yards mit Fieldgoal Nummer zwei das 6:3 für die Goldhelme markierte. Als Tight End Daniel Sieslack ein Fumble aufnahm und somit das Ballrecht zurückeroberte, wussten die Dolphins damit etwas anzufangen. Kurz vor der Halbzeit glückte US-Quarterback Kyle Faunce ein schicker Touchdownpass über 33 Yards auf Receiver Calvin Okoli – 12:3. Ein »Big Play« im Branchenjargon, das Heiko Bals mit einem Extrapunkt zum 13:3 veredelte. »Ein wichtiger Vorteil«, jubelte David Schmidtmann.

»Super zufrieden« gab sich auch D-Liner Jason Irmscher. »Wir haben die Fehler vom Lippstadt-Spiel abgestellt und die Sachen so gemacht, wie wir sie machen wollten«, resümierte der spielende Dolphins-Vize den Zwischenstand. Sein Wunsch (»Genauso weiterspielen«) sollte insgesamt in Erfüllung gehen. Heiko Bals dokumentierte ebenso seine Defense-Qualitäten, als er zwei gefährliche Bielefelder Läufe beherzt stoppte.

Daniel Sieslack erobert Fumble

Jubel brandete auf, als erneut Daniel Sieslack an der eigenen Endzone mit Ende des dritten Viertels ein Fumble eroberte. Im letzten Durchgang addierte zunächst Runningback Marvin Lücke mit einem Lauf über 50 Yards Raumgewinn hinzu. Erst neun Yards vor der Endzone konnte er gestoppt werden. Mit seinem dritten Fieldgoal an diesem Tag stellte Heiko Bals aus knapp 40 Yards die Vorentscheidung her – 16:3.

Die zahnlosen Hunde schienen in diesem Moment zu angezählt, um der Partie noch eine Wende zu geben. Doch dann warf der insgesamt glücklose Quarterback Niklas Gorny doch noch einen weiten Pass auf Receiver Felix Blissenbach: Touchdown! Tobias Stork schoss den folgenden Extrapunktversuch neben die Stangen. Neuer Spielstand 16:9. 1:53 Minuten standen noch auf der Spieluhr, als sich die Bulldogs Pass für Pass nach vorne arbeiteten. Doch Uhr und Gegner konnten nicht mehr kontrolliert werden. Fünf Sekunden vor Schluss stoppte die gewichtige Defense auch das letzte Anrennen der Hunde und drückte dem Spiel so den finalen Stempel auf. Eine alte Football-Weisheit lautet: Meisterschaften werden in der Defensive entschieden. Hinterher gab’s Freibier für die extrem glückliche Mannschaft. Schmidtmann drückte in der Stunde des Triumphes zurecht auf die Euphoriebremse: »Das war erst das erste Spiel. Elf kommen noch.« Weitere Ergebnisse des ersten Spieltages: Cologne Falcons - Assindia Cardinals 0:26, Gelsenkirchen Devils - Bonn Gamecocks 33:24.

Die Paderborner U19 hat ihr verregnetes erstes Saisonspiel gegen die Düsseldorf Panther glatt mit 0:15 verloren (Bericht folgt).