Paderborn (AK). Auftakt geglückt: Die Starter aus dem Kreis Paderborn haben bei den 49. Meisterschaften des Tennisbezirks Ostwestfalen-Lippe im Damen- und Herren-Einzel einen erfolgreichen Start in die neue Freiluftsaison hingelegt. Bei dem Turnier auf der Platzanlage des TC BW Halle gewann Phillip Scholz den OWL-Titel. Der Bundesliga-Spieler des TuS Sennelager gewann als Nummer vier der Setzliste das Herren-Endspiel (Leistungsklasse 1 bis 23) gegen den an Position drei eingestuften Fynn Künkler (TC SuS Bielefeld) deutlich mit 6:0 und 6:1. In der Vorschlussrunde hatte Scholz in der Neuauflage des Halbfinals von 2018 den an Position zwei gesetzten Christopher Koderisch (Halle) mit 6:4, 3:6, 10:6 bezwungen.