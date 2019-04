Paderborn (jm). »Das war ein großer Sieg für das Team«, gab Headcoach James Joseph Fayed III (44), kurz JJ, nach dem feinen 16:9-Streich der Paderborn Dolphins in der Football-Regionalliga über die Bielefeld Bulldogs zu Protokoll.

»Die Defense war da, wenn wir sie gebraucht haben. Da hat Defense Coordinator Zac Saleski einen Riesenjob gemacht«, stellte JJ Fayed seinem 28-jährigen Trainerkollegen ein gutes Zeugnis aus. Und dozierte: »Unser System ist nicht so ausgerichtet, dass wir Spiele mit 45 Punkten Unterschied gewinnen. Wenn die Offense den Ball kontrolliert, bleibt die Defense nun mal frisch. Unsere Defense war stark, weil die Offense sie außerhalb des Feldes hält.«

Vizepräsident Jason Irmscher, selbst D-Liner, grinste: »Die Bulldogs hatten sich stumpf auf unser Spiel gegen Lippstadt eingestellt und wohl gedacht, dass wir wieder genauso auftreten. Das war ein Fehler.« Irmscher nahm die Steigerung im Paderborner Laufspiel wohlwollend zur Kenntnis, regis-trierte entscheidende Vorteile aber in der Defense Line. »Die hat das Spiel extrem dominiert. Bielefelds Receiver sind doch kaum zum Zuge gekommen.« Der kräftige Nose Tackle Cem Özbük, der Bielefelds Center gegenüberstand, bekam ein dickes Kompliment. »Cem hat alles gestoppt, was durch die Mitte kommen wollte, und damit die Bulldogs aus dem Konzept gebracht.« Auch für Safety Heiko Bals hatte Irmscher nur Lob parat. »Überragend! Der Junge ist ein Ausnahmetalent.«

Videoaufzeichnung analysieren

Der hochgehandelte Gegner ging mit zunehmender Zeit immer disziplinloser und kopfloser zu Werke, kassierte unnötige Strafen. Derweil Dolphins-Quarterback Kyle Faunce solide Pässe warf, diesmal auch die linke Seite bediente, fehlte es Bulldogs-Pendant Niklas Gorny an Präzision. »Pass incomplete« war bis zur letzten Aktion als Statistik-Mantra zu lesen. Im Bielefelder Lager wussten sie um ihre Defizite. Tenor nach dem Flop: Die Dolphins seien nicht das stärkere Team gewesen, sondern hätten von Unzulänglichkeiten im Bulldogs-Spiel profitiert. Paderborns Laune tat’s keinen Abbruch. Das »fünfte« Viertel wurde hinterher im Appartement der US-Imports zelebriert. »So kann es weitergehen«, griente Jason Irmscher. JJ Fayeds Schlussfazit angesichts der unnötigen Spannung am Ende: »Es gibt auf beiden Seiten des Balles noch Verbesserungsbedarf. Wir werden die Videoaufzeichnung des Spiels genau analysieren und dann an den nötigen Stellschrauben drehen.«