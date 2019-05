Von Tim Feldmann

Thüle (WB). So nah dran wie in diesem Jahr waren sie noch nie; am Ende hat es aber trotzdem nicht gereicht. Zum vierten Mal in Serie mussten die Damen vom TuS Sennelager im Endspiel des Kreispokals dem SC Borchen gratulieren. Dieses Mal setzte sich der favorisierte Westfalenligist aber nur hauchdünn mit 1:0 (0:0) gegen den Landesligisten durch und sicherte sich damit zum sechsten Mal in Serie den Titel des Kreispokalsiegers.