Im Offenburger Freizeitbad Stegermatt hießen die Gruppengegner des ungeschlagenen Staffelsiegers der 1. Bundesliga Nord DUC Krefeld, TC Bamberg und DUC Darmstadt. Die Gruppe B bilden der TSV Malsch, SV Rheine, TWG Göttingen und Duisburger SSC. Der mit einer hochkonzentrierten Salzwasserlösung gefüllte Gummiball musste in zweimal 15 Minuten dauernden Spielen in Metallkörben untergebracht werden, die in fünf Metern Tiefe auf dem Beckenboden verankert waren. Die Ergebnisse der heimischen Crew: TC Bamberg - SpG Bielefeld/Paderborn 21:0, DUC Krefeld - SpG Bielefeld/Paderborn 20:0, SpG Bielefeld/Paderborn - DUC Darmstadt 0:14. Das bedeutete in der Gruppe A nur den letzten Platz mit 0:55 Toren.

Auch in der Zwischenrunde gab’s ein 0:8 gegen den SV Rheine. Immerhin konnte ein versöhnlicher Abschluss gefeiert und das Spiel um Platz sieben gegen TC Göttingen mit 3:2 gewonnen werden. »Wir haben unser Minimalziel erreicht«, meinte Spieler Sebastian Warner, der »Luft nach oben« ausmachte. »Im nächsten Jahr wollen wir wieder besser abschneiden.« Deutscher Meister wurde der TSV Malsch, der im Finale Titelverteidiger TC Bamberg mit 1:0 entthronte. Das Ende einer imposanten Serie. Die fränkischen Dominatoren waren in den zwölf Jahren davor nicht zu bezwingen.