Ein beliebter Schlüsselspieler bleibt in Paderborn: Martin Seiferth freut sich auf die kommende Saison und die »Riesenatmosphäre bei den Heimspielen in der Maspernhalle.«

Für Paderborns Headcoach Steven Esterkamp zählt Seiferth, der vor der vergangenen Saison von den MLP Academics Heidelberg an die Pader kam, zu den Schlüsselspielern: »Ich bin froh, dass Martin sich entschieden hat, das Team auch in der nächsten Saison zu verstärken, und bin überzeugt, dass er für uns eine wichtige Rolle spielen wird.«

Der gebürtige Berliner, der bei den Zuschauern der Uni Baskets aufgrund seiner spektakulären Spielweise sehr beliebt ist, geht hochmotiviert in seine zweite Pro A-Spielzeit in Ostwestfalen: »Der Zusammenhalt im Team und die Unterstützung durch das Management haben mich so begeistert, dass mir die Entscheidung für ein weiteres Jahr bei den Baskets wirklich leicht fiel. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Riesenatmosphäre bei den Heimspielen in der Maspernhalle, auf meine Teamkollegen und ein weiteres Jahr in Paderborn. Wir haben einiges vor in der nächsten Saison, und ich bin überzeugt, dass ich mit meinen Leistungen dazu beitragen kann.«