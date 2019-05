Die dezimierte Truppe des Universität Paderborn Rugby Clubs beim 0:46 in Luxemburg, hinten von links: Jan Eike Busse, Philipp Hunz, Phillip Schulz, Andres Castillejo, Luke Handley, Michael Longmuir, Mazlum Akbayrak, Alistair Frame, Martyn Henderson, Ovini Tuitoga. Davor knien Fritz Reschke, Uwe Pohlmann, Michael Poland, Laszlo Soos, Jordan Adams, Kieran Waugh und Dennis Batdorf. Ein Dank des Klubs ging hinterher an die Wäscherei der Trikots. Fritz Reschke: »Das war echt böse.« Foto: Lea Simonazzi

Von Jörg Manthey

Seine Aufgabe: Die Füße im Gedränge einzusetzen, um sich den eiförmigen Ball zu »hakeln«. Wegen des Drucks, der beim Gedränge entsteht, ein oft recht ungemütlicher Job. Wohl ein Grund, warum nur wenige diese Rolle bekleiden wollen.

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der 2. Bundesliga hatten sich das Team des Rugby Football Clubs Paderborn United und die Mannschaft des Hochschulsports 2018 zusammengeschlossen, um als Universität Paderborn Rugby Club gemeinsame Sache zu machen. Diese Kooperation soll nicht zuletzt ein Weiterbestehen des Rugbysports nach dem Abzug der Soldaten der Britischen Armee gewährleisten. Seither steht die Entwicklung neuer Spieler im Vordergrund. Auch dank des Spirits, den der nach einer Knieoperation aktuell etwas angeschlagene fidschianische Headcoach Woody Mairara versprüht – die Fidschi-Inseln sind bekanntlich absolute Weltspitze im Rugby – wähnt Fritz Reschke den Klub auf einem guten Weg. »Woody bringt uns als Mannschaft enorm weiter. Nicht nur was die Technik angeht, auch in Sachen richtiger Einstellung.« Vor allem das »flüssige Spiel« liege Mairara am Herzen. »Der Ball muss immer in Bewegung sein.«

Die reguläre Meisterschaft in der Regionalliga Westfalen konnte mit dem souveränen Vizetitel hinter dem Wiedenbrücker TV abgeschlossen werden, »obgleich ein, zwei Sachen hätten besser laufen können«, so Reschke. Damit qualifizierten sich Stürmer Simon Chappell und Co. für die Play-off-Runde zur 2. Bundesliga. »Aufsteigen wollen wir sowieso nicht. Das können wir nicht stemmen«, stellt Reschke klar. Mal ganz abgesehen davon, dass die Paderborner heuer ohnehin Gruppenletzter sind.

Der dreckige Auftakt in Luxemburg beim Topfavoriten RC Walferdange endete (erheblich ersatzgeschwächt) mit einer 0:46-Pleite und heftig verschlammten Trikots. Das für vorigen Sonntag vorgesehene Play-off-Gastspiel beim RC Luxemburg II musste mangels ausreichendem Personal abgesagt werden; Spielwertung: 0:50. »Wir sind nun mal kein professioneller Verein. Alle betreiben das als Hobby«, stellt Reschke klar.

Mithin sind die Paderborner Löwen aktuell Sechster der Sechsergruppe. Morgen, Samstag (15 Uhr), wird der Vorletzte RC Bonn-Rhein-Sieg auf dem Rasenplatz an der Uni erwartet, Meister der Regionalliga Rheinland. »Wir haben gesehen, woran wir arbeiten müssen, und sind heimstark. Das ist ein Argument für uns«, betont Zweite-Reihe-Stürmer Mathias Hillebrand. Der 32-jährige Master-Student (Englisch und Geschichte auf Lehramt) kündigt einen selbstbewussten und schlagkräftigen Gastgeber an, der auf einen versöhnlichen Saisonabschluss mit drei Siegen aus ist. »Wir wollen so gut wie möglich abschließen und unsere Stärken, gerade im Sturm, ausspielen.«

Rugby ist ein raffiniert technisches Spiel, das eine gehörige Portion Intelligenz erfordert und folglich gerne Akademiker anzieht. Es geht darum, auf dem Rasen Härte zu zeigen und natürlich genauso, dass man einstecken kann. Eine komplexe Regelstruktur schützt Spielidee und Spieler. Deutschland gehört immer noch zu den »Entwicklungsländern«, obgleich hierzulande seit mehr als 100 Jahren Rugby gespielt wird. »Rugby ist ein sehr sozialer Sport. Teamgeist pur«, findet Fritz Reschke. »Es kommt darauf an, dass du als Team funktionierst, auf und neben dem Platz.« Für Matthias Hillebrand ist Rugby »der schönste Sport der Welt«, nicht nur wegen der physischen Komponente. »Rugby schweißt zusammen und ist ehrlich.« Spezielle Erlebnisse wie die Schlammschlacht von Walferdange würden einfach Spaß machen. »Sowas pusht.«

»Schnuppern« erwünscht

Der Universität Paderborn Rugby Club ist ein kleiner Klub, etwa 50 Mitglieder. »Uns ist sehr daran gelegen, unseren schönen Sport bekannter zu machen. Zulauf können wir immer gebrauchen«, wirbt Mathias Hillebrand. Die Warnung, die er nachschiebt: »Der Spaßfaktor ist hoch. Wer einmal Blut geleckt hat, kann nicht mehr ohne.« Wer also mal raue Rugbyluft »schnuppern« möchte, ist an den Trainingsabenden – dienstags und donnerstags, jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr – gern gesehener Gast auf dem Rasenplatz der Uni Paderborn. »Die Körperstatur ist dabei egal. Beim Rugby können wir alle Charaktere gebrauchen«, erklärt Fritz Reschke.