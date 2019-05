Bereits ein Zähler hätte gereicht, um sich das Patent für ein drittes Jahr in der Landesliga zu sichern und den Lokalrivalen Viktoria Rietberg in die Relegationsspiele zu schicken.

SuS Westenholz feiert den Klassenverbleib Fotostrecke

Der SuS Westenholz macht mit einem 4:1-Sieg gegen Bad Westernkotten den Landesligaverbleib perfekt. Foto: Elmar Neumann

Dementsprechend groß war nach dem Schlusspfiff die Freude bei der Mannschaft und den knapp 300 Anhängern, unter ihnen auch die zweite Mannschaft, die jüngst die Meisterschaft in der Kreisliga C1 feierte. »Bei mir fällt nun eine Menge Druck ab. Es wird noch etwas Zeit brauchen, bis ich realisiert habe, dass wir ins dritte Landesligajahr gehen können. Denn der Abstiegskampf hat an mir genagt, weil ich mich unbedingt mit dem Klassenverbleib von der Bank verabschieden wollte«, sagte ein hörbar erleichterter Wilfried Neuschäfer, der sich bereits jetzt auf seine neuen Aufgaben im Verein freut. »Ich werde weiter an einem erfolgreichen SuS Westenholz arbeiten und dafür kämpfen, dass noch mindestens eine weitere Saison in dieser Liga dazukommt«, meinte der neue Sportliche Leiter des Vereins, der eine turbulente Saison hinter sich gebracht hat.

Dabei ging die Partie gegen Bad Westernkotten alles andere als gut los. Schon nach 20 Sekunden hatten die Gäste nach einem Befreiungsschlag die Chance zur Führung. Die erzielten sie dann nach einer Viertelstunde durch Andre Schneider. Er überwand Philipp Spiekermann mit einem abgefälschten Schuss im Anschluss an eine Ecke. In der virtuellen Tabelle rutschte der SuS zu diesem Zeitpunkt auf den Relegationsplatz, denn Rietberg führte in Eidinghausen. »Man hat an unserer anfänglichen Nervosität gemerkt, dass wir große Angst vor dem Verlieren hatten«, meinte Neuschäfer. Balsam für die Seele war da der Ausgleich durch Timo Höber nach einer guten halben Stunde. Westenholz kontrollierte von da an das Spiel, ohne sich Torchancen herausspielen zu können.

»Große Angst vor dem Verlieren«

Für klare Verhältnisse sorgte der Doppelschlag Jannik Welkeners. »Ich hätte Jannik von Beginn der Saison an im Mittelfeld und nicht im Sturm einsetzen sollen«, sagte ein selbstkritischer Coach, der sieben Minuten vor dem Ende das 4:1 durch eine überragende Einzelleistung von Patrick Kosfeld jun. sah. Seinen letzten Einsatz im Westenholzer Trikot feierte Patrick Kosfeld sen. »Franz« wurde nach 82 Minuten eingewechselt und von den Fans zu Recht für seine fünf erfolgreichen Jahre mit zwei Aufstiegen beim SuS gefeiert.

SuS Westenholz: Spiekermann – Höber, Schledde, Jürgensmeier, Relard, Franz (62. Meiwes), Welkener (82. Patrick Kosfeld), Patrick Kosfeld jun., Riemer (71. Rolf), Tölle, Schormann

Tore: 0:1 Schneider (15.), 1:1 Höber (33.), 2:1 Welkener (75.), 3:1 Welkener (78.), 4:1 Patrick Kosfeld jun. (83.)