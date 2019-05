Von Timo Schäfers

Paderborn (WB). Vier Topspiele innerhalb von vier Tagen – das Programm der Untouchables Paderborn in der 1. Baseball-Bundesliga hat es in sich.

Am Donnerstag (Beginn: 12 Uhr), gastiert der amtierende Deutsche Meister Bonn Capitals zu zwei Duellen im Ahorn-Ballpark, ehe die U’s am Sonntag (13 Uhr) zu den Solingen Alligators reisen. Das Besondere: Alle drei Mannschaften stehen aktuell punktgleich an der Tabellenspitze der Staffel Nord. »So stellt man sich das Baseballspielen vor. Wir haben die Möglichkeit, uns innerhalb kürzester Zeit mit den besten Mannschaften aus unserer Staffel zu messen. Die Vorfreude ist riesig«, sagt Untouchables-Coach Jendrick Speer an, der in den Heimspielen gegen Bonn – deren Besuch wie immer kostenlos ist – auf lautstarke Unterstützung hofft: »Die Wettervorhersage ist gut, wir würden uns über viele Zuschauer freuen.«

In Bonn sicherten sich die U’s im Extrainning des ersten Spiels einen knappen 6:4-Sieg, mussten sich im zweiten Duell des Tages aber deutlich mit 0:10 geschlagen geben. »Das Entscheidende wird unsere Defense sein. Da wollen wir gut stehen und die Grundlage legen. Das ist uns im Hinspiel nicht so gut gelungen. Am Schlag entscheidet häufig auch die Tagesform, weshalb die Defensive umso wichtiger ist«, weiß Speer, der den Capitals »großes Selbstvertrauen« bescheinigt: »Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die auch international schon einiges erlebt hat. Sie haben keine großen Schwächen, sondern bewegen sich insgesamt auf einem hohen Niveau. Allerdings hatten sie zuletzt etwas Verletzungspech.«

Hinz fällt aus, Llewellyn angeschlagen

Das haben auch die Paderbornern. Während Daniel Hinz mit einem angerissenen Außenband im Knie weiter ausfällt, geht Phildrick Llewellyn angeschlagen in die Partie. Der ehemalige niederländische Nationalspieler hat sich das Innenband im Knie angerissen, wird gegen Bonn aber dennoch auflaufen. Zudem ist Benjamin Thaqi wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, einem Einsatz als Pitcher von Beginn an im ersten Spiel steht also nichts mehr im Weg.

Noch stärker als den amtierenden Deutschen Meister aus Bonn schätzt Speer den Gegner vom Sonntag ein, die Solingen Alligators. »Aufgrund der Verletzungen bei Bonn, denke ich, dass Solingen aktuell sogar etwas besser ist. Vor allem in der Offensive sind sie stärker.« Auch gegen die Alligators erreichten die Paderborner in den Hinspielen einen Split. Nach einer 5:8-Niederlage im ersten Spiel gewannen die Ostwestfalen die zweite Partie dank Punkten von Björn Schonlau, Marco Cardoso, Finn Bergmann und Phildrick Llewellyn mit 4:1.

Soviel ist klar: Gewinnen die Untouchables alle vier Spiele des langen Wochenendes, sind sie vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde Tabellenführer.