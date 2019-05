Paderborn. Für junge europäische Baseballer ist es das höchste sportliche Ziel, den Sprung ins Mutterland dieser faszinierenden Sportart zu schaffen: in die USA. Möglich ist dies als Profi, wie es die inzwischen wieder zurückgekehrten Paderborner Internatsschüler Nadir Ljatifi (Cincinnati Reds) und Marco Cardoso (Boston Red Sox) vorgemacht haben. Oftmals spielen diese jungen Talente allerdings nur einige Jahre im Nachwuchssystem der Profiorganisationen, in denen der Konkurrenzkampf dem Fußball in nichts nachsteht.

Es geht genauso über die akademische Schiene; am College, dem Pendant zur europäischen Universität. Während in Europa Sport grundsätzlich über Vereine organisiert und abgewickelt wird, bleibt die körperliche Ertüchtigung von Nachwuchsathleten in den Staaten stets in akademischen Händen, in der von Schule und Universität. Die Paderborner Erik Aplevich, Nicolas Göbert und Patrick Harrison – die beiden Erstgenannten besuchten das Sportinternat und stammen ursprünglich aus Siegen und Werl – haben sich für diesen Weg entschieden.

»Gutes Netzwerk aufgebaut«

»Das Profigeschäft hat sehr viele Schattenseiten und ist, bis man den Sprung in die MLB schafft, sehr schlecht vergütet. Wer sich in der Schule gut anstellt und sehr gut spielen kann, dem empfehlen wir grundsätzlich die College-Route«, sagt Alper Bozkurt, Kaderkoordinator der U’s. Während Erik Aplevich die Wilfried Laurier University in der Nähe von Toronto (Kanada) besuchen wird, haben sich Harrison (Arizona Western Junior College) und Göbert (Bay College, Michigan) für Schulen in den USA entschieden. Für ihr außerordentliches Talent im Baseball haben die Athleten Stipendien erhalten, um den Aufenthalt bezahlbar zu machen. »Unser Förderprogramm beinhaltet die Promotion unserer Spieler, wenn sie den Wunsch äußern, ihr sportliches Glück in Übersee zu versuchen. Wir haben ein gutes Netzwerk über die vergangenen Jahre aufgebaut und helfen den Spielern und Eltern bei der Suche nach einem passenden Programm«, beschreibt Bozkurt das uneigennützige Bestreben des Baseballvereins, der mit der Vorgehensweise seine besten Spieler vorübergehend verliert.

In Paderborn wieder herzlich willkommen

Die Betonung liegt hierbei aber auf »vorübergehend«. Sowohl Ljatifi als auch Cardoso haben nach dem Aus in den USA ihren Weg zurück an die Pader gefunden und spielen heute in einer vielversprechenden Bundesligamannschaft. Die große Ausnahme ist der Berliner Max Kepler. Er ist in der fast 150-jährigen Geschichte der Major League Baseball (MLB) der einzige Europäer, der sich dauerhaft behaupten konnte und immer noch kann. Zuletzt unterschrieb der Spieler der Minnesota Twins eine Vertragsverlängerung für 35 Millionen US-Dollar.